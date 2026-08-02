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Andy Burnham veut doter le Royaume-Uni d'une Constitution écrite

Britain&#039;s Prime Minister Andy Burnham during a visit to a family center in Sheffield, England, Friday, July 31, 2026. (Annabel Lee-Ellis/Pool Photo via AP) Britain Politics
L'ancien maire du Grand Manchester a fait de la décentralisation des pouvoirs au profit des autorités régionales une priorité de son gouvernement.Keystone

Andy Burnham veut doter le Royaume-Uni d'une Constitution écrite

Le Premier ministre britannique estime qu'un texte fondamental clarifierait le fonctionnement des institutions et renforcerait la décentralisation. Une telle réforme marquerait un tournant historique pour le Royaume-Uni.
02.08.2026, 14:5402.08.2026, 14:54

Le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham s'est déclaré favorable à l'adoption d'une constitution écrite au Royaume-Uni, qui, contrairement à la plupart des pays, ne dispose pas d'un texte unique faisant autorité.

Depuis son entrée en fonction il y a tout juste deux semaines, l'ancien maire du Grand Manchester a fait de la décentralisation des pouvoirs au profit des autorités régionales une priorité de son gouvernement.

«En fin de compte, je pense que cela ouvre la voie à un nouvel accord constitutionnel», a déclaré Burnham ce week-end à propos de ses projets de décentralisation.

Appelant à «un nouvel ensemble de principes clairs sur la manière dont ce pays devrait être dirigé», le Premier ministre a souligné la nécessité d'une constitution écrite, une réforme qu'il défendait déjà avant son arrivée à Downing Street.

«Il est anormal que des gens en soient réduits à devoir défendre des choses qui sont simplement fondamentales (...) et l'absence de constitution prive les territoires de moyens d'action», a estimé Burnham. Le Royaume-Uni est régi par un ensemble hétéroclite de lois, de décisions de justice fondées sur la common law et de traités.

Idée récente

L'idée d'une constitution écrite est relativement récente au Royaume-Uni. L'ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown (2007-2010), dont Andy Burnham a été l'un des ministres, a été l'un des premiers à défendre une telle réforme.

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Une commission parlementaire s'est penchée sur les différentes options de codification de la Constitution dans le cadre d'un examen de cinq ans, qui a conclu en 2015 à l'absence de consensus clair sur le sujet.

Toute tentative de codifier la Constitution menée par Andy Burnham nécessiterait probablement plusieurs années de travaux, ainsi qu'une vaste enquête publique et des consultations.

Vendredi, Andy Burnham a annoncé vouloir permettre aux maires régionaux anglais de conserver une partie des impôts collectées sur leur territoire, dans le cadre de son projet de transfert de pouvoirs depuis la capitale de ce pays fortement centralisé.

Le Royaume-Uni – composé de l'Angleterre, de l'Écosse, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord – a engagé d'importantes réformes constitutionnelles à la fin des années 1990, qui ont conduit à la naissance de parlements dotés de pouvoirs dévolus à Édimbourg, Cardiff et Belfast.

Mais l'Angleterre demeure l'un des pays les plus centralisés d'Europe, malgré la création de plusieurs mairies régionales et d'autres instances au cours de la dernière décennie, selon les experts. (tib/ats)

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