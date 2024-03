Les Américaines vont pouvoir acheter la pilule sans ordonnance

La pilule Opill sera disponible dans les rayons des pharmacies du pays en boîtes d'un mois et de trois mois. Keystone

La pilule Opill sera également disponible à la vente sur internet. Elle était déjà autorisée aux Etats-Unis, mais uniquement sur ordonnance, depuis plusieurs décennies.

Une pilule contraceptive sans ordonnance sera disponible dans les prochaines semaines aux Etats-Unis, après avoir été autorisée l'été dernier, renforçant l'accès à la contraception au moment où le droit à l'avortement est drastiquement réduit dans une large partie du pays.

«La disponibilité d'un contraceptif oral sans ordonnance constitue une étape véritablement révolutionnaire en matière de santé reproductive» Melissa Kottke, obstétricienne-gynécologue à Atlanta

Le fabricant américano-irlandais Perrigo Company a annoncé lundi que sa pilule Opill avait été «expédiée aux principaux détaillants et pharmacies et serait disponible dans les rayons du pays» en boîtes d'un mois et de trois mois, pour 19,99 dollars (16 francs) et 49,99 dollars (43 francs) respectivement.

Un enjeu présidentiel

Les Etats-Unis avaient autorisé en juillet la vente sans ordonnance de cette pilule contraceptive, espérant ainsi faciliter son accès notamment pour les jeunes filles.

«Près de la moitié des 6,1 millions de grossesses annuelles aux Etats-Unis ne sont pas désirées» Statistique des autorités sanitaires américaines

Ces pilules arriveront dans les magasins au moment où le droit à l'avortement fait l'objet d'assauts renouvelés de la part des conservateurs, et est devenu un enjeu crucial de l'élection présidentielle de novembre.

Interdit dans 21 Etats

L'avortement est désormais interdit ou restreint dans 21 Etats du pays, après la décision de la Cour suprême, qui, en juin 2022, de mettre fin à la garantie constitutionnelle du droit à l'IVG, en renversant l'arrêt Roe v. Wade.

Et le mois dernier, la très conservatrice cour suprême de l'Alabama a assimilé les embryons congelés à des enfants. Les élus de cet Etat ont cependant immédiatement adopté un texte de loi pour protéger les fécondations in vitro (FIV).

Dans le monde, plus d'une centaine de pays autorisent la vente libre de pilules contraceptives, selon la coalition d'organisations Free the Pill («libérez la pilule»), dont une grande partie en Asie, Afrique et Amérique latine.

C'est aussi le cas au Royaume-Uni, mais des prescriptions sont toujours nécessaires dans une grande partie de l'Europe, notamment en France, Allemagne, Espagne et Italie. (ats/jch)