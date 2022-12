L'élu républicain qui a fortement «embelli» son CV est sous enquête

«Les nombreuses inventions et incohérences liées au parlementaire élu Santos sont tout simplement stupéfiantes. Les habitants de Nassau et d'autres régions de la troisième circonscription doivent jouir d'un représentant honnête et responsable au congrès à Washington. Personne n'est au-dessus des lois et si un délit a été perpétré dans ce comté, nous le poursuivrons en justice.»

La procureure pour le district de Nassau