Le trafiquant de drogue «El Diablo» a été arrêté au Costa Rica

Le Costa Rica a récemment intensifié sa lutte contre les narco-trafiquants (image d'illustration). Image: EPA EFE

Trafiquant le plus recherché du Costa Rica, «El Diablo» a été arrêté par les autorités à la suite d'une réunion avec d'autres narcos qui s'est transformée en fusillade.

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La police du Costa Rica a arrêté vendredi le trafiquant de drogue le plus recherché du pays, Alejandro Arias Monge, alias «El Diablo», ont annoncé les autorités. L'opération, durant laquelle 2500 coups de feu ont été tirés, a fait un mort et huit blessés.

«El Diablo», dont la tête était mise à prix pour 500 000 dollars par les Etats-Unis, a été capturé vendredi matin à Rio Frio, dans la province d'Heredia (nord-est), a indiqué le procureur général du Costa Rica.

La réunion des narcos tourne mal

Il a été arrêté dans une propriété rurale au cours d'une réunion avec des dirigeants d'autres organisations criminelles dont l'un, Roney Rios, a été tué lors de l'affrontement avec les forces de l'ordre, et un autre, Jonathan Pérez Méndez, alias «Tan», a été appréhendé. Huit policiers ont été blessés au cours de l'opération, a précisé le procureur.

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Arias, Rios et Pérez étaient «les trois personnes les plus recherchées du pays», a ajouté le procureur, selon qui leurs organisations ont quelque 360 assassinats à leur actif.

Le Costa Rica n'est plus si sûr

L'ambassade des Etats-Unis à San José a aussitôt félicité les autorités du Costa Rica. «Il était le chef d'une violente organisation criminelle transnationale et le fugitif le plus recherché du Costa Rica», a écrit l'ambassade dans un communiqué, rappelant qu'Arias est poursuivi par la justice américaine pour trafic de drogue, vol, assassinats et blanchiment d'argent.

«El Diablo» était recherché depuis une dizaine d'années. Les autorités costariciennes le soupçonnent de s'être réfugié pendant un moment au Nicaragua voisin. Ces dernières années, le Costa Rica a cessé d'être le pays le plus sûr d'Amérique centrale en raison du trafic de drogue. En 2025, il a enregistré un taux de 16,8 homicides pour 100 000 habitants. (btr/ats)