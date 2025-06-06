«Dois-je soutenir le pédophile ou celui qui l’a fait élire?»
Oui, ça devait arriver. Tout le monde attendait ou redoutait ce moment avec la bave aux lèvres. Quand deux milliardaires instables, immatures, narcissiques et (malgré tout) puissants se déclarent la guerre, ça ne peut pas se régler autour d’une table, calmement, en adultes.
Le divorce public et explosif entre les deux égos les plus dangereux du moment fait du mal à tout le monde, sauf aux réseaux sociaux qui, évidemment, s’en délectent. Encore faut-il pouvoir suivre, car, depuis 24 heures, les blagues atterrissent sur la bande passante à une cadence et avec une créativité rarement atteintes.
Et tout est allé très vite. Il y a à peine une semaine, Donald Trump honorait le passage d’Elon Musk au sommet du pouvoir américain par une conférence de presse larmoyante, comme si tout s’était bien passé, malgré un œil au beurre noir beaucoup trop visible sur le visage du grand méchant de la tech. Jeudi, toutes les coutures ont pété et la bromance (de façade) s’est muée en règlement de compte sanglant, sous les yeux éberlués du monde entier.
Et, bien sûr, Internet a beaucoup rigolé:
This messy Trump-Musk breakup is truly the gayest thing about pride month— Josh Sorbe (@joshsorbe) June 5, 2025
Les papas de la nation?
I never got over my parents divorce pic.twitter.com/Nvz2wRRiTp— Bilbo Baggins (@Jbanklestankle1) June 6, 2025
I’m heartbroken 💔 pic.twitter.com/xcVfGLhYDW— Brent Terhune in Little Rock 6.26-28 (@BrentTerhune) June 5, 2025
Wait... is this the best meme ever made? pic.twitter.com/qmPpO7gPB8— Seth Abramson (@SethAbramson) June 5, 2025
Alright who did this pic.twitter.com/zONYMrK9Eq— Flying Dutch Fella 🇺🇦🇳🇱🇪🇺 🇬🇪🇨🇦🇬🇱 (@FlyingDutchPall) June 5, 2025
hey @realDonaldTrump lmk if u need any breakup advice— Ashley St. Clair (@stclairashley) June 5, 2025
Elon calling Trump tomorrow 😭 pic.twitter.com/qrDdtgYL5y— Politi_Rican 🇵🇷 𝕏 🇺🇸 (@TheRicanMemes) June 6, 2025
Watching the richest man alive and the most powerful man in the world go head-to-headpic.twitter.com/dkf6z23d0c— Geiger Capital (@Geiger_Capital) June 5, 2025
Oh man - this can’t be good 😬😬😬 @elonmusk pic.twitter.com/WnEM3VHrhD— Ami Kozak (@amiKozak) June 5, 2025
En parlant de Taylor Swift...
Siri, play “Bad Blood”— Chuck Schumer (@SenSchumer) June 5, 2025
Difficile à suivre?
how it feels trying not to miss a good joke right now pic.twitter.com/9Pfgb1PlCi— The Ginger Swindler (superbowl champ) (@lilydsmith) June 5, 2025
Du pain béni pour les démocrates?
“The girls are fighting, aren't they?” pic.twitter.com/JwxbuHhkMK— George Conway 👊🇺🇸🔥 (@gtconway3d) June 6, 2025
Au siège du parti démocrate:
Meanwhile at dnc headquarters pic.twitter.com/SohCVrRcsc— Politi_Rican 🇵🇷 𝕏 🇺🇸 (@TheRicanMemes) June 5, 2025
Plutôt bien résumé, a posteriori...
Didn’t realize this was a prophecy pic.twitter.com/H0z9fxEvqK— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) June 5, 2025
Democrats watching Elon and Trump fighting right now pic.twitter.com/ixclrUtEzy— Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 5, 2025