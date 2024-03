Stormy Daniels raconte sa relation sexuelle avec Trump

Stormy Daniels, l'ancienne stripteaseuse et actrice de films X, dans une rare photo avec Donald Trump. Image: stormy daniels / myspace

Dans cette affaire qui a éclaté en 2018, le candidat républicain est inculpé de 34 fraudes comptables punies d'une peine maximale de quatre ans de prison dans les cas les plus graves.

La star américaine du X, Stormy Daniels, donne dans un documentaire diffusé à partir de lundi sa version d'une relation sexuelle présumée avec Donald Trump en 2006, une affaire qui conduira en avril l'ex-président en procès pénal à New York.

Le film «Stormy» sur la plateforme de streaming Peacock (groupe NBCUniversal) raconte pendant près de deux heures, grâce au montage d'interviews et d'images d'archives, l'histoire de Stephanie Clifford.

Bande-annonce du film «Stormy» Vidéo: watson

Cette ancienne stripteaseuse et actrice de cinéma pornographique est devenue une célébrité en raison des conséquences judiciaires et politiques d'une brève liaison avec le milliardaire. Ce que ce dernier nie.

«Signer un bout de papier»

«Quand j'ai rencontré Trump (en 2006), il me disait qu'il ne voudrait jamais être président», narre-t-elle, dans des extraits de ce documentaire réalisé par Sarah Gibson et produit par Erin Lee Carr, déjà autrices d'un film sur la chanteuse Britney Spears.

«Mais Trump décrocha ensuite la nomination du Parti républicain» pour la présidentielle de 2016 et «c'est là que la merde a vraiment commencé», souffle cette femme née à Bâton-Rouge, en Louisiane, il y a tout juste 45 ans.

«Tout que j'avais à faire était de signer un bout de papier pour garder le silence»

Dans le film, on peut voir une image d'un document donnant l'ordre de virement de 130 000 dollars à la date du 27 octobre 2016, juste avant le scrutin présidentiel remporté par le républicain face à la démocrate Hillary Clinton.

Procès repoussé

Après des années d'instruction pénale et l'inculpation historique en mars 2023 de Donald Trump, un juge de New York a repoussé vendredi a priori jusqu'à la mi-avril son procès qui devait commencer le 25 mars pour cette affaire de paiements dissimulés.

L'ancien président des Etats-Unis a plaidé non coupable d'accusations de maquillage des comptes de son empire immobilier, la Trump Organization, pour cacher les 130 000 dollars versés, via l'ancien avocat de M. Trump devenu son ennemi juré, Michael Cohen.

Il fallait selon les procureurs de New York et Stormy Daniels qu'elle garde le silence sur la relation sexuelle consensuelle qu'elle aurait eue à l'été 2006 avec celui qui serait à la Maison Blanche dix ans plus tard et qui était déjà marié avec Melania Trump. (ats/jch)