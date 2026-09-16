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Un hélicoptère de la télévision s'écrase à Los Angeles

Los Angeles Mayor Karen Bass joined by other officials walk to a news conference near the scene of a helicopter crash in Chatsworth, a neighborhood in Los Angeles, Tuesday, Sept. 15, 2026. (AP Photo/E ...
Les autorités s'expriment après le crash.Keystone

Un hélicoptère de la télévision s'écrase à Los Angeles: 3 morts

Un hélicoptère d'une chaîne de télévision s'est écrasé à Los Angeles. L'appareil avait été déployé pour filmer le site d'une collision entre un SUV et un bus. Au moins trois personnes ont été tuées dans le crash.
16.09.2026, 07:2816.09.2026, 07:28

Un hélicoptère d'une chaîne de télévision qui couvrait un accident de la circulation s'est écrasé mardi sur un quartier de Los Angeles, dans l'ouest des Etats-Unis, faisant au moins trois morts, selon les pompiers.

L'appareil survolait le quartier de Chatsworth, au nord-ouest du centre-ville, pour filmer le site d'une collision entre un SUV et un bus qui avait fait trois morts et de nombreux blessés.

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Des reporters présents sur place ont dit avoir vu l'hélicoptère s'écraser sur le sol à environ un pâté de maisons du lieu de l'accident de bus, projetant d'épais panaches de fumée. Des images aériennes diffusées par les médias ont par la suite montré l'épave de l'appareil, la queue et le rotor déformés dans les flammes.

Une personne tuée au sol

Selon les pompiers, trois personnes sont mortes, dont l'une semble avoir été tuée au sol, et une a été blessée. Les hélicoptères des chaînes de télévision américaines embarquent généralement deux personnes: le pilote et un journaliste reporter d'images.

La chaîne à laquelle l'hélicoptère appartenait n'a pas été immédiatement identifiée, mais la chaîne locale NBC4 a dit avoir perdu contact avec son équipage.

Les médias de Los Angeles, la deuxième plus grande ville des Etats-Unis, se livrent à une concurrence acharnée. Beaucoup utilisent des hélicoptères, dans un ciel déjà encombré, pour couvrir incendies, courses-poursuites en voiture et autres faits divers. (ats)

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