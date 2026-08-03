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Dramatique crash aérien pendant les incendies en Grèce

Des vents violents ont rendu extrêmement périlleuses les opérations de lutte contre les flammes dimanche en Grèce. Deux morts sont à déplorer dans une collision d'hélicoptères bombardiers d'eau.

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La collision de deux hélicoptères qui combattaient un incendie a fait deux morts dimanche en Grèce, où de nombreux feux ravagent de vastes étendues de forêts.

Ces journées sont «extrêmement difficiles», a déploré sur Facebook le premier ministre Kyriakos Mitsotakis, évoquant des «conditions météorologiques extrêmes et des vents» atteignant souvent les 100 km/h. «Il y a des moments où la nature et l'intensité des phénomènes météorologiques surpassent toute planification humaine et toute capacité opérationnelle», a-t-il insisté.

Kyriakos Mitsotakis Keystone

Les deux hélicoptères Bell sont entrés en collision pendant qu'ils tentaient d'éteindre les flammes dans les environs de Psatha, à l'ouest d'Athènes, ont expliqué les services de lutte contre les incendies. Le pilote et le copilote, un Danois et un Grec, d'un des deux aéronefs ont péri dans l'accident, a annoncé le porte-parole des pompiers Vassilis Vathrakogiannis, soulignant que les occupants du second avaient pu être secourus et étaient sains et saufs.

«Les deux membres de l'équipage ont été transportés inconscients à l'hôpital où leur décès a été constaté», a-t-il dit dans une allocution télévisée. Tous les autres hélicoptères Bell présents sur place resteront à terre dans l'attente des résultats de l'enquête, a fait savoir la chaîne de télévision publique ERT.

Ce drame porte à cinq le nombre des personnes ayant péri en combattant les incendies cette semaine, après la mort de trois pompiers en Crète et dans le Péloponnèse (sud).

Plus de 12 000 hectares

Sur des images diffusées à la télévision, on peut voir l'un des hélicoptères percutant le ventre de l'autre aéronef avant d'exploser et de s'écraser au sol. Ces appareils avaient été loués auprès de la société australienne McDermott Aviation, qui a affirmé qu'elle apportait depuis sept ans son soutien à des opérations de lutte contre les incendies en Grèce.

En une semaine, plus de 12 000 hectares de forêts et de terres agricoles ont brûlé dans ce pays atteint de plein fouet par la crise climatique, comme l'ensemble du pourtour méditerranéen. Les autorités prévenaient depuis plusieurs jours que les vents violents rendaient périlleuses les opérations de lutte contre les flammes par voie aérienne, clouant au sol jusqu'à dimanche la majeure partie des aéronefs y participant.

«Lorsque le vent souffle avec une telle violence, même les dizaines d'appareils dont nous disposons ne peuvent opérer en toute sécurité» Kyriakos Mitsotakis

Vathrakogiannis a pour sa part relevé que 220 incendies de forêt et de terres agricoles s'étaient déclarés depuis lundi en Grèce. «Nous traversons peut-être les jours les plus difficiles de l'été», a martelé le porte-parole des pompiers.

De nombreuses maisons détruites

Des centaines de pompiers tentaient d'empêcher un incendie, situé à l'ouest d'Athènes, d'arriver jusqu'à la périphérie de la capitale après qu'il a franchi une montagne pendant la nuit.

Un homme de 44 ans a été arrêté dimanche, soupçonné d'avoir volontairement déclenché un sinistre sur l'île ionienne de Céphalonie (ouest), selon l'agence de presse grecque ANA. Et deux employés d'une compagnie d'électricité ont été interpellés en lien avec un vaste feu de forêt qui aurait été provoqué vendredi par une étincelle provenue d'un câble électrique près du village côtier de Porto Germeno, au bord du golfe de Corinthe, à 60 km d'Athènes.

D'après les premières évaluations du service de suivi climatique meteo.gr (géré par l'Observatoire national), plus de 6500 hectares ont brûlé dans cette zone. Il a ajouté que les conditions météorologiques demeuraient défavorables, «principalement en raison de vents forts du nord qui ont toutefois quelque peu faibli par rapport aux jours précédents».

De nombreuses habitations ont été endommagées ou détruites dans la station balnéaire de Porto Germeno et dans d'autres localités voisines, qui avaient été évacuées par précaution, ont fait savoir les autorités locales. De nombreux habitants ont dû laisser leurs animaux de compagnie sur place. Dimanche, des équipes municipales et des bénévoles ont secouru des dizaines de chiens et déposé de la nourriture pour les chats qu'ils n'avaient pas réussi à attraper.

En pleine saison touristique

Frappée chaque été par des incendies en raison de vagues de chaleur et de la sécheresse, la Grèce avait été jusqu'à présent relativement épargnée par les grands feux, contrairement à la France et à l'Espagne. «Nous n'arrivions pas à croire ce que nous voyions, le feu s'est propagé extrêmement rapidement», a raconté à ERT Nikos Georgopoulos, de l'université Aristote de Thessalonique (nord).

Plus tôt dans la semaine, des incendies sur les îles de Crète et de Paros avaient touché 6000 hectares, selon le site internet meteo.gr. Theodore Giannaros, un météorologue spécialiste des feux de forêt, a estimé que les flammes aux alentours de Porto Germeno avaient sans doute parcouru plus de 10 000 hectares «Il est très probable (si ce n'est presque certain) que cet incendie soit qualifié de méga-incendie», a renchéri Théodore Giannaros, chercheur à l'Observatoire national d'Athènes, sur Facebook.

Incendies en Grèce Keystone

En pleine saison touristique, le risque de déclenchement de feux restera lundi «très élevé», de niveau 4 sur une échelle en comprenant cinq, en Attique – la région de la capitale – et dans la Béotie proche, a averti la Protection civile après un week-end où la quasi-totalité du territoire grec s'est retrouvé placée en alerte générale. (jzs/ats/afp)