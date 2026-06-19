Le président et la première dame se déchirent sur la décoration de la Maison-Blanche. reuters/watson

Donald et Melania Trump se livrent une «guerre secrète»

C'est une véritable émission de télé-réalité façon «D&CO» qui ferait rage dans les couloirs feutrés de la Maison-Blanche. Alors que le vénérable bâtiment est en proie aux transformations radicales et aux caprices de ses actuels locataires, Donald Trump et sa femme rivaliseraient pour imposer leurs vues esthétiques.

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La décoration d'un ménage est une affaire sensible, et rares sont les couples qui n'observent pas ce constat au moment de choisir le nouveau canapé ou la couleur des murs de la chambre à coucher. S'il arrive bien souvent que l'un ou l'autre des partenaires s'incline au profit des ambitions décoratives de l'autre, pour assurer la paix et le bien commun, il semblerait que ce ne soit pas le cas de Melania et Donald Trump.

Au contraire. Selon un livre à paraître sur les coulisses de la Maison-Blanche des correspondants Maggie Haberman et Jonathan Swan, Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, lorsqu'il s'agit de décoration, le couple présidentiel s'oppose sur toute la ligne, voire se tirerait allègrement dans les pattes.

Objets disparus et remue-ménage permanent

L’ouvrage rapporte notamment que le président américain a fait la grâce à son épouse de lui laisser la chambre principale traditionnelle, pour transformer la pièce voisine, connue sous le nom de «salon» du deuxième étage, en chambre personnelle.

Jusque-là, pourquoi pas. Il est connu depuis longtemps que les deux époux, qui ont célébré l'an dernier leurs 20 ans de mariage, ne partagent pas le même lit.

Grand bien fasse à Melania, puisque Donald Trump est loin de constituer un partenaire nocturne idéal. Des membres de son administration ont indiqué par le passé qu’il se contentait de peu de sommeil et qu’il se lançait fréquemment dans des séries de publications furibondes sur Truth Social au milieu de la nuit.

Cependant, selon les auteurs de l'ouvrage, il semblerait que le président se soit hâté de remplir sa nouvelle chambre individuelle d’objets dorés ayant mystérieusement «disparu» de leur emplacement d’origine. L'octogénaire serait allé jusqu'à transporter certains objets lui-même depuis le couloir.

«Des objets ont été discrètement déplacés du couloir du deuxième étage vers la chambre du président . Il arrivait que Trump transporte lui-même les objets, réorganisant les espaces privés au gré de ses envies» Un extrait du livre, relayé par le Daily Beast

Pour rappel, c'est Melania, qui n'a jamais caché sa fierté concernant son sens inné de l'esthétique, qui s'était chargée de la décoration des lieux lors du premier mandat présidentiel de son époux. Or, il semblerait que ce dernier ait profité de l'absence prolongée de cette dernière depuis le début de son second mandat pour réaménager les lieux selon ses goûts.

«Une fois, lorsque des collaborateurs ont rappelé avec tact au président qu’il prenait des objets dans le hall central que son épouse avait personnellement sélectionnés, il a clairement fait comprendre qu’il s’en moquait», écrivent les auteurs.

«Trump semblait presque être en compétition avec elle, déterminé à avoir la plus belle pièce» Maggie Haberman et Jonathan Swan

Parmi les objets au cœur de ce contentieux décoratif, citons un miroir encadré de feuilles d’or, qui faisait initialement partie du réaménagement de la «Queen’s Bedroom» au deuxième étage. Celui-ci a désormais été installé à l’extérieur du Bureau ovale, dans la colonnade, où les visiteurs l’utilisent pour prendre des selfies.

La Queen's Bedroom, située au deuxième étage, a acquis son nom actuel après avoir accueilli des membres de la royauté comme la reine Elizabeth II. image: the white house

Ces travaux de redécoration du président ont généré une telle agitation que le personnel de la Maison-Blanche avait souvent l’impression d’être «pris entre les deux Trump», indique encore le livre. Au point que les employés auraient tenté de remplacer les objets disparus en envoyant à Melania des photographies de potentiels remplaçants afin d’obtenir son approbation.

«L’attention obsessionnelle de Trump pour la décoration intérieure était telle que le personnel espérait le retour de la Première dame afin qu’elle puisse, peut-être, le freiner un peu» Maggie Haberman et Jonathan Swan

La pelouse de la discorde

Parmi les autres points de divergence esthétique entre Donald et Melania Trump figure également la roseraie de la Maison-Blanche, entièrement rénovée l'an dernier. Créé en 1913 par la Première dame Ellen Wilson, le site a connu une transformation radicale en 2025, lorsque le président américain a fait recouvrir la pelouse du jardin des roses par un revêtement en béton, afin de recréer un espace de terrasse similaire à celui de sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

Le livre affirme que Melania s’était opposée au projet.

«Ma femme m’a un peu reproché cette décision. Elle m’a dit: 'Chéri, qu’as-tu fait de ma pelouse?' Je lui ai répondu que les gens en avaient assez de rester debout dans la boue» Donald Trump lors d’un discours prononcé en mai dernier dans le jardin des roses, désormais pavé

Il semblerait toutefois qu'à l'époque, le couple avait abouti à un accord: le pavage de la pelouse, mais la conservation des célèbres rosiers qui avaient donné leur nom à ce lieu emblématique de la Maison-Blanche. Comme quoi, rien n'est perdu: si même les Trump arrivent à faire des compromis...

Vidéo: watson