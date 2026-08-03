Vidéo: watson

C'était un massacre



Avant le premier match de la nouvelle ligue de baseball féminin aux Etats-Unis, l'interprétation de l'hymne américain par trois femmes, dont la chanteuse Martha Reeves, a viré au fiasco. La séquence suscite l'hilarité sur internet.

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Le 1er aout dernier a eu lieu à Springfield, dans l'Illinois, le premier match officiel de la Women's Pro Baseball League, la nouvelle ligue professionnelle de baseball féminin aux Etats-Unis. Devant plus de 4000 spectateurs, les New York Heights ont affronté les Los Angeles Queens, victorieuses 10 à 8.

Il s'agissait là du premier match de baseball professionnel féminin joué aux Etats-Unis depuis près de trente ans.

Une séquence historique pour les mauvaises raisons

Avant la rencontre, l'hymne américain a été interprété par trois femmes. Des vidéos de cet interlude solennel sont cependant devenues virales en raison de la performance musicale des trois chanteuses. Profitez, c'est gratuit:

La vidéo 👇 Vidéo: watson

L'une des trois intervenantes n'était autre que Martha Reeves, 85 ans, ancienne chanteuse du groupe «Martha and the Vandellas». Ce girl group avait connu ses plus grands succès dans les années 1960, notamment avec le titre «Dancing in the Street».

Contactée par TMZ, Martha Reeves a expliqué que le terrain était «mouillé et venteux» et qu'elle n'avait pas pu s'entendre chanter. (ysc)