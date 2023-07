Le trou fait 4 mètres de diamètre. Image: hillsborough county

Ce trou géant qui a déjà tué un Américain endormi est de retour

En Floride, un trou de quatre mètres de diamètre s'est ouvert trois fois en dix ans et a emporté une vie avec lui. Mais les autorités refusent de le fermer. Voici pourquoi.

Vu du ciel, on dirait un trou creusé à la perceuse. Et pourtant, c'est bien une cavité béante de quatre mètres de diamètre qui est présente à l'ouest de la Floride, dans la localité de Seffner, dans la banlieue de la ville de Tampa.

Image: fox13

Il s'agit d'une doline, un phénomène naturel qui provoque la création de trous circulaires, qui peuvent être d'ampleur. Celui-ci est apparu lundi matin et a été repéré par un passant, comme l'indique la chaîne locale Fox 13.

Les pompiers et la police sont arrivés pour évaluer la situation. Mais ils la connaissent pourtant très bien: ce n'est pas la première fois qu'une doline s'est développée à cet exact endroit. Comment est-ce possible?

Un trou bouché... temporairement

La suite, c'est du connu pour les autorités. Des ingénieurs sont venus inspecter le site et ont confirmé une opération «de routine»: remplir le trou de gravier et d'eau. Cela suffira-t-il pour le boucher définitivement? La subtilité est là: cela n'est pas le but recherché.

«Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Le trou va se rouvrir, c'est certain. Mais de cette manière, on sait qu'il va réapparaître ici la prochaine fois, dans un environnement contrôlé» John-Paul Lavandeira, chef du bureau du shérif, Comté de Hillsborough

Les responsables des autorités viennent inspecter la doline. Image: hillsborough county

Le trou engloutit une maison et son occupant

La doline s'est ouverte pour la première fois en 2013. A l'époque, une maison se trouvait sur le terrain. Son occupant, le malheureux Jeffrey Bush, a été emporté dans les profondeurs de la terre avec son habitation, en pleine nuit. Son frère Jeremy, qui a essayé de le sauver, n'a rien pu faire. Son témoignage est glaçant:

«J'ai ouvert la porte et tout ce qu'il y avait, c'était un énorme trou. Son lit, ses meubles... tout avait été aspiré. J'ai sauté dans le trou et j'ai commencé à creuser. Je l'entendais appeler: "Jeremy, je t'en prie, aide-moi!"» Jeremy Bush fox13

Même lorsqu'on a essayé de venir récupérer le corps, ce fut un échec. Le corps de Jeffrey Bush se trouve encore sous terre, à cet endroit, en profondeur, quelque part. Jeremy, lui, est toujours hanté par le souvenir de cette soirée.

Une stratégie de contrôle

La maison de Jeffrey Bush est détruite et les autorités envisagent de reboucher le trou pour qu'il ne se rouvre pas. Mais les experts estiment qu'en faisant cela, on risque de voir une autre doline se former dans la même zone.

Pour éviter de voir la nature emporter une autre vie avec elle, la municipalité décide d'une autre stratégie. Elle va utiliser cette doline pour maîtriser géologiquement la zone et éviter la formation d'autres trous. Une clôture est posée autour de la zone et le gouffre est bouché avec du gravier de l'eau, qui seront «aspirés» par le trou avec le temps.

«Nous n'avons pas le contrôle sur l'apparition d'une doline. C'est mère nature qui décide. Mais on peut mettre une barrière autour et l'utiliser pour éviter la formation d'autres trous du genre» John-Paul Lavandeira, chef du bureau du shérif, Comté de Hillsborough

Cela est déjà arrivé en 2015. La doline s'était rouverte et avait à nouveau été bouchée avec du gravier et de l'eau.

Comment ça fonctionne, une doline?

Le sous-sol de la Floride est fortement composé de calcaire — et particulièrement dans la région de Tampa. Celui-ci, très soluble, est particulièrement sensible aux mouvements naturels du sol. Après le passage de l'eau de pluie, qui s'infiltre dans la terre puis dans le sous-sol, le calcaire a tendance à se décomposer facilement, ce qui crée des cavités souterraines.

La formation d'une doline 👇 Image: wikimedia commons

Les cavités souterraines se multiplient et, avec le temps et l'érosion, celles-ci s'agrandissent au point d'aspirer la terre se trouvant au-dessus d'elles. A partir d'un certain moment, le processus s'accélère et le trou «remonte» jusqu'au sol... engloutissant avec lui tout ce qui se trouve à la surface. Comme le pauvre Jeffrey Bush et sa maison.

