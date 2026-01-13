Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, après une conférence de presse à Genève le 22 octobre 2025. Image: AFP

L'ONU se mêle du décès d'une femme à Minneapolis

L'ONU veut une investigation «rapide» et «indépendante» après le décès d'une femme tuée à Minneapolis alors qu'elle barrait la route à la police migratoire américaine (ICE).

Mardi à Genève, elle a demandé aux autorités à apaiser la situation.

Selon le droit international, le recours délibéré à la force «n'est seulement permis en cas de menace imminente» pour des membres de force de sécurité, a dit à la presse un porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. L'agence onusienne note l'investigation ouverte par le FBI et souhaite une approche «rapide» et «indépendante», a-t-il aussi ajouté.

Elle demande encore de s'abstenir de davantage d'incitation à la violence.

Bras de fer judiciaire

Américaine de 37 ans a été abattue la semaine dernière au volant de sa voiture par un fonctionnaire d'ICE.

Son décès a provoqué un bras de fer, désormais judiciaire, entre les autorités locales qui demandent le retrait de cette force de sécurité controversée et l'administration du président Donald Trump. Des manifestations ont ensuite eu lieu dans plusieurs villes américaines.

