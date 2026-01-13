en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

L'ONU se mêle du décès d'une femme à Minneapolis

UN Secretary General Antonio Guterres leaves after holding a press conference, part of the 16th United Nations Trade and Development (UNCTAD) ministerial conference, in Geneva on October 22, 2025. (Ph ...
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, après une conférence de presse à Genève le 22 octobre 2025.Image: AFP

L'ONU se mêle du décès d'une femme à Minneapolis

L'ONU veut une investigation «rapide» et «indépendante» après le décès d'une femme tuée à Minneapolis alors qu'elle barrait la route à la police migratoire américaine (ICE).
13.01.2026, 12:2913.01.2026, 12:29

Mardi à Genève, elle a demandé aux autorités à apaiser la situation.

Selon le droit international, le recours délibéré à la force «n'est seulement permis en cas de menace imminente» pour des membres de force de sécurité, a dit à la presse un porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. L'agence onusienne note l'investigation ouverte par le FBI et souhaite une approche «rapide» et «indépendante», a-t-il aussi ajouté.

Elle demande encore de s'abstenir de davantage d'incitation à la violence.

Bras de fer judiciaire

Américaine de 37 ans a été abattue la semaine dernière au volant de sa voiture par un fonctionnaire d'ICE.

Son décès a provoqué un bras de fer, désormais judiciaire, entre les autorités locales qui demandent le retrait de cette force de sécurité controversée et l'administration du président Donald Trump. Des manifestations ont ensuite eu lieu dans plusieurs villes américaines.

(ats)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis
L’intervention de cet agent de Trump a mal tourné
2
L’intervention de cet agent de Trump a mal tourné
de Fred Valet
Des policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis
Des policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis
Les Américains ont manifesté ce week-end pour la femme abattue par l'ICE
Les Américains ont manifesté ce week-end pour la femme abattue par l'ICE
La police fédérale fait deux blessés à Portland
La police fédérale fait deux blessés à Portland
Thèmes
Leonardo DiCaprio a été la cible d’une blague aux Golden Globes.
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Kim Jong Un se sent en danger
Kim Jong Un a remplacé trois responsables de sa sécurité personnelle, a affirmé Séoul mardi. La Corée du Sud y voit un possible signe que le dirigeant nord-coréen craint pour sa vie.
Selon le ministère de l'Unification sud-coréen, en charge des relations avec Pyongyang, trois agences d'État gérant la sécurité de Kim ont changé de patron. Les nouvelles têtes ont été repérées lors d'un défilé militaire au mois d'octobre dernier, a-t-il ajouté.
L’article