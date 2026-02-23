Oups! Melania Trump a fait la promotion du plus grand détracteur de son mari. image: getty/watson

«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux

La première dame a fait hausser quelques sourcils en partageant ce week-end un cliché sur Instagram sur fond de musique de Bad Bunny, le meilleur ennemi de Donald Trump.

Plus de «Divertissement»

Si l'on peut nourrir une certitude au sujet de Donald et Melania Trump, c'est que l'étrange couple présidentiel ne partage pas les mêmes goûts en matière de playlist. Preuve en est le choix de chanson de Melania sur l'un de ses récents posts Instagram, ce week-end: «DtMF» de Bad Bunny, parmi les détracteurs les plus célèbres et influents de Donald Trump.

capture d'écran: instagram

Un partage qui n'a pas manqué de faire flamber la section des commentaires. Partagés entre l'incrédulité et l'hilarité, les internautes n'ont pas manqué de souligner que le choix de cette chanson était pour le moins surprenant.

«Utiliser une chanson de Bad Bunny après tout le tollé provoqué par MAGA? Vous rigolez? Je n'arrive jamais à vous cerner» Un utilisateur sur X

«L'audace d'utiliser cette chanson» Un utilisateur sur X

«Est-ce que Bad Bunny vous inspire à obtenir la citoyenneté un jour?» Un utilisateur sur X

«😭 Je pense que votre mari n'apprécie pas ces chansons» Un utilisateur sur X

C'est peu dire que Donald Trump n'est pas un immense fan du chanteur portoricain de 31 ans. Le président n'a notamment pas mâché ses critiques face à la prestation de Bad Bunny lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, début février.

Vidéo: watson

«Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est absolument catastrophique, l'un des pires de tous les temps!» Donald Trump

«C'est incompréhensible, un affront à la grandeur de l'Amérique, et cela ne reflète en rien nos valeurs de réussite, de créativité ou d'excellence», s'était étranglé Dobald Trump devant le show, un hommage à l'histoire et la culture de Porto Rico, alors que sa base MAGA avait organisé une contre-performance.

Farouche critique de l'administration Trump et de sa politique anti-immigration, Bad Bunny avait conclu le spectacle en brandissant des drapeaux de pays d'Amérique du Nord et du Sud, un ballon de football américain portant l'inscription «Ensemble, nous sommes l'Amérique».

Si Melania Trump nourrit manifestement moins d'animosité à l'égard du chanteur, on peut toutefois présumer qu'elle n'a pas droit à du Bad Bunny sur la terrasse de Mar-a-Lago, le soir venu, lorsque son mari de 79 ans joue les DJ de son club privé. (mbr)