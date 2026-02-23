en partie ensoleillé12°
Donald Trump

John Barron: un sosie vocal de Trump sème la confusion

Un sosie vocal de Trump sème la confusion

Un mystérieux «John Barron» s'est exprimé à la télévision américaine au sujet de droits de douane. Sa voix et son nom suscitent de nombreuses discussions.
23.02.2026, 14:5723.02.2026, 14:57

Cet appel a suscité bien des interrogations. Lors d’une émission en direct de la chaîne américaine C-Span consacrée à l’arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis contre les droits de douane imposés par Donald Trump, un auditeur est intervenu à l’antenne sous le pseudonyme «John Barron». Il a imité de manière troublante la voix et le style du président, alimentant rapidement les spéculations sur Internet.

Dans son intervention, l’appelant a vivement critiqué la décision de la Cour suprême. La présentatrice a toutefois interrompu l’échange après un court moment et a repris l’émission en direct sans autre commentaire.

L'extrait en question 👇

Vidéo: extern / rest

En ligne, le débat s’est aussitôt enflammé: certains ont évoqué la possibilité que le président américain lui-même se cache derrière cet appel. Dans les années 1980 et 1990, Donald Trump avait en effet utilisé le pseudonyme «John Barron» pour transmettre délibérément des informations à des journalistes.

Si certains ont immédiatement qualifié l’appelant de plaisantin, d’autres ont rappelé l’usage passé de cet alias par Donald Trump.

La chaîne américaine C-Span a finalement publié un communiqué afin de dissiper la confusion. Selon elle, l’appelant n’était pas Donald Trump. L’appel provenait d’un numéro situé dans le centre de la Virginie et a été passé alors que le président participait à une réunion avec des gouverneurs à la Maison-Blanche. (fak/hun)

