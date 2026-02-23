Comment les new-yorkais vivent leur quotidien, par ces temps de météo apocalyptique? Ils racontent (image d'illustration). Image: AFP

New-York prend cher

Déplacements interdits, transports paralysés: les habitants de New York font face à une tempête de neige historique qui contraint la ville la plus peuplée des États-Unis à l'immobilité.

Gregory WALTON / AFP

Plus de «International»

Certains doivent annuler leurs projets, d'autres se débrouiller pour aller travailler. Les New-Yorkais tentent de s'organiser face à une tempête de neige si forte que les autorités ont interdit les déplacements dans la ville la plus peuplée des Etats-Unis.

Dès dimanche après-midi, les gratte-ciel de la mégalopole ont disparu dans le blizzard, tandis que des rafales glacées secouaient les mouettes qui tentaient de voler au dessus de l'East River.

Au total, jusqu'à 70 centimètres de neige et des vents atteignant 80 km/h sont attendus. Soit une tempête d'une ampleur plus vue depuis une décennie, selon le maire Zohran Mamdani qui a pris la mesure extrême de suspendre la circulation entre 21H00 dimanche (02H00 GMT lundi) et 12H00 lundi (17H00 GMT).

«Comment je vais travailler?»

«Comment je vais travailler?», se demande Alfred Almodovar, 36 ans, qui comme huit millions de New-Yorkais s'est retrouvé pris au dépourvu par cette annonce.

Handicapé physique, il a l'habitude de faire le trajet en voiture depuis son domicile à Brooklyn jusqu'à l'hôpital de Manhattan où il est secrétaire.

Quelqu'un a eu le courage de quand même sortir son chien, lundi. Image: AFP

Mais les services de transport public proposés pour les handicapés ou malades sont suspendus et sa station de train n'est pas accessible aux handicapés.

Ligne du métro suspendue

L'interdiction de circuler ne s'applique pas aux travailleurs essentiels ou aux habitants qui ont besoin de se déplacer pour des urgences. Elle concerne en revanche la vaste majorité des transports, des voitures individuelles aux véhicules commerciaux en passant par les vélos électriques.

Les bus, dont les roues ont été équipées de chaînes, peuvent continuer à rouler et les livraisons de nourriture restent autorisées, même si elles sont déconseillées.

Rien que pour se déplacer, c'est vraiment la galère. Image: AFP

Dès dimanche soir, une ligne du métro de New York traversant Manhattan et desservant Brooklyn a été suspendue.

«Et les parents?»

«C'est complètement dingue», commente Brandon Smith, un habitant de Brooklyn de 33 ans, interrogé avant la suspension de la circulation.

«Ça va être difficile pour la plupart des New-Yorkais de se déplacer parce qu’on doit quand même aller travailler»

«C'est embêtant que (la circulation) soit suspendue alors que nos employeurs, eux, vont quand même nous demander de venir».

Fourrure ou pas, tout le monde crève de froid. Image: AFP

«Il nous faut un meilleur système pour gérer les intempéries (...) et pour aider ceux qui travaillent dans la restauration et, plus largement, dans les services, à se rendre au travail»

Les écoles vont rester fermées lundi, les élèves étant même dispensés d'enseignement à distance.

«Et les parents qui doivent aller travailler? C'est injuste», râle Brandon Smith.

Les Nations unies ferment leur siège

Beaucoup de grandes entreprises ont dit à leur personnel de télétravailler. Les Nations Unies ont décidé de fermer leur siège à Manhattan lundi, ce qui va reporter une réunion de son Conseil de sécurité qui devait être consacrée à la Centrafrique.

Les commerces sont aussi largement impactés par la situation, ici dans le quartier de Flatbush. Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Avant l'arrivée de la tempête, les magasins proposant des sacs de sels utilisés pour les trottoirs ont été dévalisés.

A l'église Saint-Clément, dans le quartier de Hell's Kitchen, la banque alimentaire s'est dépeuplée dès dimanche, comme l'a constaté Thabang Maitisa.

«Des conditions météorologiques extrêmes comme celles-ci entraînent une énorme diminution du nombre de personnes qui viennent chercher de la nourriture», explique ce bénévole.