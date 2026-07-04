Un tableau du peintre américain John Trumbull, réalisé en 1819, présente le projet de Déclaration d'indépendance des Etats-Unis à Philadelphie. Image: Shutterstock

Pourquoi les Américains célèbrent le mauvais jour

De nombreux mythes historiques entourent la séparation des colonies américaines de la Grande-Bretagne en 1776. Voici cinq faits insolites sur l'indépendance américaine.

Renzo Ruf Suivez-moi

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Ce 4 juillet, les Américains célèbrent le 250e anniversaire des Etats-Unis. Mais quel événement est commémoré précisément lors de la fête nationale ? Retour sur quelques moments historiques marquants.

Les Américains célèbrent le mauvais jour

A l'été 1776, douze des treize colonies américaines approuvent la proposition de se séparer de la Grande-Bretagne. Mais ce vote du Parlement des colonies n'a pas eu lieu le 4 juillet: il s'est tenu deux jours plus tôt.

Que célèbrent donc les Américains lors de l'«Independence Day»? Le 4 juillet correspond à l'adoption officielle du texte de la Déclaration d'indépendance, rédigé par Thomas Jefferson, puis à son envoi à l'imprimeur.

Nombre de délégués ne signeront pourtant le document que plusieurs semaines plus tard. Mais comme la proclamation imprimée portait la date du 4 juillet 1776, c'est cette journée qui s'est imposée dans la mémoire collective.

La victoire des insurgés est longtemps restée incertaine

A l'été 1776, la Déclaration d'indépendance relevait encore davantage du vœu que de la réalité. A cette époque, rien ne laissait penser que les insurgés pourraient remporter la guerre contre l'armée du roi britannique George III.

En réalité, ce n'est qu'à la fin de l'année 1777, grâce à une alliance avec la France, que les Américains parviennent à renverser le cours de la guerre. La guerre d'indépendance s'achève à l'automne 1783 avec le traité de Paris.

Il faudra encore attendre cinq ans avant que la Constitution du nouvel Etat n'entre en vigueur. Le premier président des Etats-Unis, George Washington, prête serment le 30 avril 1789. La république américaine telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a donc que 237 ans.

La grande fête devrait avoir lieu à Philadelphie

Chaque 4 juillet, les principales célébrations de la fête nationale se déroulent à Washington. Pourtant, Philadelphie, située à environ deux heures et demie de route de la capitale, serait en réalité le lieu le plus approprié.

C'est en effet dans cette ville, alors la plus importante des colonies, que le Parlement colonial a adopté la Déclaration d'indépendance. Philadelphie est ainsi devenue, de fait, la première capitale des Etats-Unis.

La construction de Washington, l'actuelle capitale, débute en 1792. Depuis 1800, la ville située sur les rives du Potomac est officiellement la capitale du pays. Entre-temps, selon l'évolution de la guerre, sept autres villes ont également servi de capitale aux Etats-Unis, parmi lesquelles New York.

Un Bâlois a fait connaître la Déclaration d'indépendance

L'annonce de la séparation des colonies américaines d'avec leur métropole suscite d'abord «peu d'écho» en Europe, comme l'a montré l'historien Peter Hoeres.

Fait intéressant, c'est un Suisse qui tente de changer la donne: le Bâlois Isaak Iselin (1728-1782). Ce philosophe et publiciste publie, en octobre 1776, la première traduction intégrale en allemand de la Déclaration d'indépendance dans sa revue.

Statue de Isaak Iselin à Bâles Image: KEYSTONE

Le résultat est toutefois laborieux. Isaak Iselin déforme notamment la célèbre formule de Thomas Jefferson selon laquelle «la poursuite du bonheur» constitue un droit humain inaliénable. Les historiens estiment aujourd'hui que le Bâlois s'est probablement appuyé sur une traduction française plutôt que sur le texte original.

Des soldats suisses tombés dans l'oubli

Le rôle des émigrés suisses pendant la guerre d'indépendance est aujourd'hui largement oublié. Pourtant, dès le XVIIIe siècle, plusieurs dizaines de milliers de Suisses alémaniques vivaient déjà dans les colonies, comme l'a relevé l'historien James Hutson en 1991. On ignore toutefois combien d'entre eux ont effectivement pris les armes.

Cette lacune historique s'explique par le fait qu'il y a 250 ans, les étrangers étaient classés en fonction de leur langue maternelle. Les Suisses étaient ainsi enregistrés comme «Allemands» ou «Palatins», la région du Palatinat servant souvent d'étape avant le départ vers l'Amérique. (trad. tib)