On sait enfin quand Trump sera jugé pour «complot contre les Etats-Unis»

Soit la veille du fameux Super Tuesday. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le principal intéressé, puisque ça lui laisse le temps de s'installer confortablement en tête du peloton républicain. Si Trump sortait vainqueur du caucus de l'Iowa et de la primaire au New Hampshire, qui se dérouleront en début d'année, il sera impossible de le déloger (politiquement) avant son rendez-vous devant les tribunaux.

La nébuleuse alliance de Poutine et Xi se renforce

Six nouveaux pays rejoindront le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud au sein des Brics dès 2024. Ce groupe, constitué de nations à forte croissance, souhaite faire entendre sa voix au sein des puissances mondiales.

L'un des principaux résultats du 15e sommet des Brics, organisé par l'Afrique du Sud, est la décision d'inviter six pays supplémentaires à rejoindre le groupe à partir de janvier 2024. Il s'agit de l'Argentine, de l'Ethiopie, de l'Iran, de l'Arabie saoudite, de l'Egypte et des Emirats arabes unis. Ces six pays avaient posé leur candidature pour devenir membres. L'élargissement portera à 11 le nombre de membres de l'association et renforcera son rôle d'alternative géopolitique aux institutions mondiales dominées par l'Occident.