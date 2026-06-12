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Des militants posent une immense poupée gonflable d'Elon Musk

Vidéo: watson

Elon Musk ne va pas aimer

A l’occasion de l’introduction en Bourse de SpaceX des militants installent un Elon Musk géant gonflable à Times Square.
12.06.2026, 15:0412.06.2026, 15:04

La veille de l’introduction en Bourse de l’entreprise spatiale SpaceX d’Elon Musk, une gigantesque effigie gonflable de l’homme le plus riche du monde est apparue jeudi sur Times Square, à New York.

Cette statue de 12 mètres de haut représentait Elon Musk torse nu et était recouverte de messages accusateurs visant le fondateur de SpaceX. On pouvait notamment lire sur son ventre et son dos:

«L’IA de SpaceX et Grok produit de la pédopornographie»

Voici à quoi ressemble l'installation

Vidéo: watson

Le groupe militant «Safe AI Now» (SAIN) souhaitait, par cette action à Times Square, attirer l’attention sur les aspects les plus controversés d’Elon Musk et de ses entreprises. Il dénonce notamment les accusations visant son intelligence artificielle Grok, qui a à plusieurs reprises généré des contenus pédopornographiques.

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Depuis cette année, Grok fait également partie de SpaceX. Selon Elon Musk et xAI, l’entreprise qui développe Grok, une «tolérance zéro» est appliquée à toute forme d’exploitation sexuelle des enfants. De son côté, SpaceX met elle-même en garde les investisseurs potentiels contre les risques liés au mode «NSFW» («Not Safe For Work») de Grok. Celui-ci pourrait notamment permettre de créer «des images sans consentement» ou d’autres contenus à caractère abusif.

L’introduction en Bourse de SpaceX signifie également que l’entreprise devrait désormais intégrer de nombreux indices boursiers, dans lesquels investissent notamment des fonds de pension. Les éventuels manquements éthiques ou infractions pénales liés à cette intelligence artificielle ne concernent donc plus seulement les investisseurs privés.

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C’est précisément ce que SAIN entend porter à la connaissance du public avec cette effigie d’Elon Musk. Le groupe, qui affirme réunir des responsables religieux, des organisations de protection de l’enfance ainsi que d’autres associations et particuliers, déclare dans un communiqué qu’Elon Musk a développé une intelligence artificielle dangereuse et prédatrice, qu’il en a dissimulé les conséquences, l’a fusionnée avec SpaceX et vend désormais ce risque au public au prix de 135 dollars l’action:

«Les actionnaires de SpaceX devront assumer les conséquences de chaque future plainte visant Grok, de chaque enquête pénale et de chaque amende infligée par les autorités»

La statue elle-même se voulait également une métaphore. A l’image d’Elon Musk et de ses entreprises, elle est gonflée d’air, démesurée et susceptible d’éclater à tout moment.

La consommation de Kétamine de Musk mise en cause

Un autre «tatouage» figurait sur le bras de l’effigie gonflable. Dans un cœur rouge apparaissait le mot «kétamine» soit une nouvelle pique adressée à Elon Musk.

En 2024, le milliardaire avait déclaré consommer une faible quantité de cette substance toutes les quelques semaines afin de soulager des états d’esprit «proches de la dépression». Depuis, les spéculations sur un éventuel abus de kétamine et sur une minimisation de sa consommation n’ont cessé de revenir.

Elon Musk a réagi aux accusations des militantes et militants sur sa plateforme X en écrivant un lapidaire:

Elon Musk nimmt auf X Stellung zu einer Aktivismus-Aktion auf dem Times Square am 11. Juni 2026.
«C'est vraiment idiot, parce que ce qu'ils prétendent est complètement faux.»Image: X

(lzo/trad. hun)

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