Analyse

Elon Musk a un plan douteux pour attirer 1750 milliards

L'homme le plus riche du monde vise une capitalisation historique pour l'entrée de SpaceX en bourse ce vendredi. Mais son ambition s'appuie sur quelques opérations obscures et beaucoup de rêve.

Niklaus Vontobel Suivez-moi Daniel Zulauf Suivez-moi

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La bourse a toujours vécu de rêves. Au 19ème siècle déjà, Emile Zola écrivait déjà dans son roman L'argent, alors que la bourse était poussée par le développement du chemin de fer:

«Faites flamber un rêve à l’horizon, promettez qu’avec un sou on en gagnera cent, offrez à tous ces endormis de se mettre à la chasse de l’impossible, des millions conquis en deux heures.»

Aujourd’hui, on retrouve ces images de rêve flamboyant dans le prospectus d’introduction en Bourse publié vendredi par Elon Musk pour son entreprise SpaceX, alors que celle-ci débarque à Wall Street ce même jour.

Les explications ici 👇🏼 SpaceX arrive en bourse: voici les chiffres qui donnent le tournis

Dans ce document, l’homme le plus riche du monde affirme vouloir «développer des systèmes et des technologies pour étendre la vie sur plusieurs planètes, comprendre la véritable nature de l’univers et porter la lumière de la conscience jusqu’aux étoiles», grâce à des fusées et des satellites.

Tout cela dépasse depuis longtemps le simple rêve. SpaceX est capable d’envoyer davantage de matériel dans l’espace que n’importe quelle autre entreprise, et même que n’importe quel autre pays. Avec ses satellites, Starlink exploite un système de communication qui démontre notamment son utilité dans la défense de l’Ukraine contre l'invasion russe.

Une valorisation record

Mais dans sa quête de l’impossible, les fusées et les satellites ne suffisent pas à Elon Musk. Avec SpaceX, il ne veut pas seulement aller sur Mars, il veut également atteindre d’un seul coup une valorisation boursière de 1750 milliards de dollars. Cela lui permettrait d’entrer immédiatement dans le cercle très fermé des dix entreprises les plus valorisées au monde.

Pour y parvenir, Elon Musk a besoin de plus que des fusées et des satellites. Comme l’écrit le spécialiste de la bourse de la BBC, même en tenant compte de la confiance que suscite le talent presque magique de Musk pour les affaires, ces activités ne justifieraient qu’une valorisation d’environ 300 milliards de dollars, soit moins d’un cinquième des 1750 milliards visés. Les fusées et les satellites ne constituent donc pas l’attraction principale. Le véritable spectacle doit venir de l’intelligence artificielle.

Car dans l’ensemble hétéroclite que constitue réellement SpaceX figure aussi xAI, l’entreprise d’intelligence artificielle d’Elon Musk. On y trouve également ses projets spatiaux visionnaires, comme d’immenses centres de données dédiés à l’IA flottant dans l’espace, alimentés par l’énergie solaire et refroidis par les températures négatives de l'espace. Et aussi des bases installées sur la Lune, puis plus tard sur Mars.

Voilà l’image de rêve que Musk présente aux investisseurs. Sur un marché total qu’il estime à 28 500 milliards de dollars par an pour les services de SpaceX, il prévoit de générer 26 500 milliards grâce à l’intelligence artificielle, soit plus de 90% du total. La BBC n’exagère donc pas lorsqu’elle écrit:

«Le succès de SpaceX dépend entièrement de ses activités dans l’intelligence artificielle»

Il ne reste que l'IA

SpaceX est donc un immense pari sur l’intelligence artificielle, qui constitue sans doute l’un des plus grands rêves jamais proposés aux marchés financiers. L’intellectuel israélien et auteur à succès Yuval Noah Harari explique ainsi au New York Times que l’IA va créer un monde nouveau.



Il dresse un tableau édifiant: le système financier pourrait devenir si complexe que plus aucun être humain ne le comprendrait.​

Les gens se verront simplement annoncer qu’ils ont été embauchés ou licenciés, sans en comprendre les enjeux financiers. Le monde va connaître une importante vague migratoire. Pas par des personnes arrivant par bateau, mais par des entités d’intelligence artificielle transitant via Internet. Des millions de personnes vont perdre leur emploi, et auront des amis ou des partenaires issus de l'intelligence artificielle.

Telle est la grande promesse de Musk aux investisseurs: tirer profit de ce changement d’époque grâce à son génie financier et technologique. Face à une perspective d’une telle ampleur historique, qui aurait encore envie de s’attarder sur des détails?

Par exemple en rappelant, comme le fait la BBC, que le pari de Musk ne pourrait se concrétiser que si l’industrie de l’intelligence artificielle atteignait un jour une taille comparable à celle de l’ensemble des économies américaine et européenne. Ou en soulignant que Tesla serait loin de traverser une période faste, les ventes annuelles de voitures électriques ayant récemment reculé.

Ou encore que son Cybertruck a été un flop, selon le magazine américain Forbes, voire «le plus grand flop de l’industrie automobile depuis des décennies». Et que SpaceX a essuyé une perte de 5 milliards de dollars en 2025. Ou que les avions ont certes changé le monde, mais qu’ils constituent, selon la légende de la Bourse Warren Buffett, un «piège mortel pour les investisseurs».

S’il est pourtant quelqu’un qui ne se fie pas uniquement aux grandes visions d’avenir et qui accorde une attention obsessionnelle à des détails apparemment obscurs, c’est bien Elon Musk lui-même.

Des accords douteux avec la bourse

Le milliardaire a ainsi négocié avec le Nasdaq un accord particulier destiné à soutenir la valorisation de SpaceX.

L’entreprise va être introduite au Nasdaq plutôt que sur une autre place boursière. En contrepartie, le Nasdaq va assouplir certaines de ses règles. Les grandes entreprises comme SpaceX pourront désormais intégrer plus facilement l’indice Nasdaq-100, l’équivalent, pour le Nasdaq, de ce que représente le Swiss Performance Index pour la Bourse suisse SIX.

SpaceX ne sera par exemple plus tenue de mettre sur le marché au moins 10% de ses actions. Il lui suffira de placer 555 millions de titres, soit moins de 5% de l’ensemble du capital. Cette évolution se fait au détriment des petits investisseurs. L’ancienne règle visait notamment à les protéger contre d’éventuelles manipulations de cours, plus faciles lorsque peu d’actions sont effectivement négociées. Elon Musk, lui, y trouve son compte.

Si les actions SpaceX intègraient rapidement le Nasdaq-100, elles seraient achetées par les fonds indiciels passifs. Ces fonds ne sélectionnent pas eux-mêmes les titres dans lesquels ils investissent, mais achètent les actions figurant dans les grands indices boursiers. Leurs achats contribueraient alors à faire grimper le cours de SpaceX.

Toujours plus d’investisseurs seraient ainsi dirigés vers un groupe qu’Elon Musk contrôle presque entièrement. Il y cumulerait les fonctions de directeur général, de fondateur, de directeur technique et de président du conseil d’administration. Il détiendra 42% du capital, mais contrôlera de fait 85% de l’entreprise grâce à ses droits de vote.

Les investisseurs semblent toutefois se laisser entraîner vers les actions SpaceX. Beaucoup cherchent même activement à en obtenir. A l’issue de la période de souscription, close ce jeudi, la demande mondiale atteignait 250 milliards de dollars. Pourtant, seuls 75 milliards de dollars de titres seront effectivement émis. Les grands récits porteurs de rêve semblent donc continuer d’attirer les foules.

Traduit de l'allemand par Joel Espi