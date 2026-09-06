Les Etats-Unis coulent un quatrième navire au large de l’Equateur

L’armée américaine a détruit samedi, avec l’appui des autorités équatoriennes, un quatrième bateau soupçonné de liens avec le trafic de drogue.

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Les 26 membres d’équipage ont été pris en charge par la marine équatorienne. Keystone

Les Etats-Unis ont coulé samedi au large de l'Equateur un quatrième navire soupçonné de liens avec le trafic de drogue. L'opération conjointe, menée avec les autorités équatoriennes, a été diffusée sur les réseaux sociaux par l'armée américaine.

«Une fois le navire principal sécurisé et l'équipage débarqué, les forces américaines l'ont coulé avec les embarcations de soutien qui y étaient rattachées», a écrit sur le réseau social X le commandement sud de l'armée américaine (SOUTHCOM).

Selon le SOUTHCOM, le bateau détruit «opérait en soutien à l'organisation 'narcoterroriste' violente Los Choneros».

De son côté, la marine équatorienne a déclaré avoir pris en charge 26 membres d'équipage du navire «María Candelaria», qui sont désormais en route vers le port de Manta (sud-ouest).

«Criminaliser l'activité de pêche»

Les membres d'équipage de deux autres bateaux coulés par les Etats-Unis ces derniers jours ont été conduits dans un poste de police à leur arrivée vendredi dans ce même port, avant d'être remis en liberté par un juge samedi sans être inculpés.

«Ils sont en train de criminaliser l'activité de pêche, au point que, pour la marine américaine, tout pêcheur qui part en campagne de pêche est un criminel potentiel», s'est plaint à l'AFP César Delgado, représentant du secteur de la pêche à Manta.

Au total, quatre navires battant pavillon équatorien ont été détruits par la marine américaine ces derniers jours pour de prétendus liens avec le trafic de drogue. Tous les membres d'équipage ont nié être impliqués dans un quelconque trafic de drogue.

En juillet, l'ONG Human Rights Watch avait affirmé que trois embarcations avaient été attaquées par les forces américaines au large de l'Equateur, faisant au moins huit disparus, ce que nie Washington. (dal/ats/afp)