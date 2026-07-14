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Donald Trump forcé de verser 5 millions de dollars à E. Jean Carroll

Donald Trump forcé de verser 5 millions de dollars à cette femme

Le président américain Donald Trump a versé 5,6 millions de dollars à l&#039;autrice E. Jean Carroll. Un jury l&#039;avait reconnu responsable au civil de l&#039;avoir agressée sexuellement puis diffa ...
getty/watson
Reconnu civilement responsable d’agression sexuelle et de diffamation envers l’autrice E. Jean Carroll, Donald Trump a versé 5,6 millions de dollars de dommages et intérêts. Ce paiement intervient après le refus de la Cour suprême d’examiner le recours déposé par le président américain.
14.07.2026, 20:3614.07.2026, 20:36

Le président américain Donald Trump a versé 5,6 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll. Un jury l'avait reconnu responsable au civil de l'avoir agressée sexuellement puis diffamée, selon un document judiciaire publié mardi.

«Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer qu'elle a reçu le paiement des dommages-intérêts que le jury lui a accordés à la suite de cette décision (de 2023, ndr)»
L'avocate de E. Jean Carroll, Roberta Kaplan, dans un communiqué

Fin juin, la Cour suprême avait rendu ce jugement définitif en renonçant à examiner le recours déposé par Donald Trump, à la suite de quoi un juge fédéral avait ordonné le versement de cette somme la semaine passée.

Dans cette affaire, l'ancienne journaliste et chroniqueuse, aujourd'hui âgée de 82 ans, accuse le président républicain de l'avoir agressée dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais en 1996. Lorsque ces allégations avaient été rendues publiques, à l'occasion d'un livre publié en 2019, le milliardaire l'avait traitée de «tarée» ayant monté une «affaire bidon».

Dans une autre procédure pour diffamation à New York, Donald Trump a été condamné à verser 83,3 millions de dollars à E. Jean Carroll. Cette condamnation a été confirmée en appel, mais son exécution reste suspendue dans l'attente de la décision de la Cour suprême sur une éventuelle saisine. (mbr/ats)

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