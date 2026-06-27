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Iran et Etats-Unis échangent de nouvelles frappes dans le Golfe

Iran et Etats-Unis échangent de nouvelles frappes dans le Golfe

Téhéran a attaqué des cibles américaines dans la région du golfe Persique après des frappes de Washington en Iran.
27.06.2026, 09:1427.06.2026, 09:14
En raison de la fermeture du détroit d&#039;Ormuz, plus de 11&#039;000 marins sont encore bloqués dans la région du Golfe (archives).
Cette escalade intervient malgré le protocole d’accord signé le 17 juin entre les deux pays.Keystone

L'Iran a attaqué des cibles américaines dans la région du golfe Persique en réponse aux frappes des Etats-Unis menées plus tôt vendredi. Il s'agit des premières attaques connues depuis la signature du protocole d'accord entre Washington et Téhéran le 17 juin.

«Si l'agression se répète, notre réponse sera plus large que cela», ont averti les gardiens iraniens de la révolution, cités par la télévision d'Etat Irib.

De son côté, l'armée américaine avait annoncé un peu plus tôt avoir «ciblé des lieux de stockage de missiles et de drones et des sites de radars côtiers en Iran» en réponse «à l'attaque de la veille contre un navire commercial qui transitait par le détroit d'Ormuz».

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La télévision d'Etat iranienne a fait état vendredi soir d'une explosion et d'un impact de projectile sur un quai de la ville de Sirik, dans le sud du pays, ainsi que plusieurs tirs d'avertissement visant ce que Téhéran qualifie de «navires en infraction» dans le détroit d'Ormuz.

Menaces de Vance

Le vice-président américain JD Vance a écrit sur le réseau social X que l'Iran avait:

«Signé un accord de cessez-le-feu. Nous l'avons respecté. [Si les Iraniens] ont des désaccords sur la mise en oeuvre du protocole d'accord, ils peuvent décrocher leur téléphone. Mais la violence n'engendrera que la violence.»

Plus tôt dans la journée, le président américain Donald Trump a qualifié l'attaque du cargo de «violation stupide» du cessez-le-feu, alors que les deux belligérants sont entrés dans une phase de soixante jours de négociations pour parvenir à un accord final.

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«Vous verrez bien», a-t-il répondu de manière évasive aux questions sur une éventuelle réponse militaire américaine.

Des navires ont néanmoins continué vendredi à traverser le détroit d'Ormuz, que l'Iran a rouvert suite au protocole d'accord entre Washington et Téhéran.

Et plusieurs bateaux ont emprunté une route non approuvée par Téhéran, même si l'autorité maritime iranienne avait averti que «tout passage en dehors du cadre défini ne bénéficierait pas des garanties de passage sécurisé».

29 bateaux passent Ormuz

Vendredi, 29 navires commerciaux ont franchi le détroit, selon les données du site de suivi Kpler en fin d'après-midi. Dix-sept ont suivi une route longeant les côtes d'Oman. Après un pic de 57 navires mercredi, 42 étaient passés jeudi.

Suspendu après l'attaque du cargo, le processus d'évacuation des quelque 600 navires, avec 11'000 marins à bord bloqués dans le golfe Persique depuis le début de la guerre, sera relancé dès l'obtention de «confirmations supplémentaires» sur les garanties de sécurité, a expliqué l'Organisation maritime internationale (OMI).

Depuis son lancement mardi, quelque 2500 marins et 115 navires ont été évacués jusque-là, selon l'OMI. (dal/ats/afp)

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