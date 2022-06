«J'ai perdu mon sang-froid pendant un moment et j'ai fait un coup de poing parce que je savais que ce n'était pas vrai»

Il a notamment rappelé comment l'actrice avait dit au tribunal qu'elle «devait frapper Johnny» pour l'empêcher de «pousser sa sœur Whitney dans les escaliers de la même manière qu'elle avait entendu dire qu'il avait poussé Kate Moss dans les escaliers». Une information que la mannequin a démentie quelques jours plus tard, à la barre.

«Mme Heard a effectivement admis avoir frappé Johnny, et c'est ce que nous appelons "l'incident de l'escalier"»

Ce geste victorieux a laissé sous-entendre qu'une porte avait été ouverte en faveur de la team Depp. Et le témoignage de Kate Moss n'a fait que le confirmer. C'est dans une interview donnée à Law&Crime , qui a diffusé tout le procès en direct sur YouTube notamment, que l'avocat a confirmé l'information:

C'est l'autre avocat star de l'acteur Jonny Depp. Et il a lui aussi eu son moment de gloire. Benjamin Chew s'est laissé quelque peu emporté par ses émotions, rapporte le New York Post ce vendredi.

Trump qualifie l'assaut du Capitole de «grand mouvement de l'Histoire»

Après quasiment un an d'enquête sur les faits et gestes du milliardaire républicain avant, pendant et après l'attaque du Congrès américain, un groupe d'élus a présenté ses premières conclusions.

L'ancien président Donald Trump a assuré que l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, dans lequel le pays se replonge jeudi par le biais d'une enquête parlementaire, était «l'un des plus grands mouvements de l'Histoire pour rendre à l'Amérique sa grandeur».