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Cinq personnes poignardées dans une gare à New York

Amtrak passengers wait in line for the ticket office, in New York&#039;s Penn Station, Friday, May 29, 2026. (AP Photo/Richard Drew) Train Fire Penn Station
La Penn Station accueille environ 600 000 passagers par jour (archives).Keystone

Cinq personnes poignardées dans une gare à New York

Cinq personnes ont été poignardées dans la gare Penn Station à New York dimanche soir. L'auteur présumé a été interpellé.
08.06.2026, 06:5308.06.2026, 06:53

Cinq personnes ont été poignardées dans la gare Penn Station à New York dimanche soir, à la veille du premier match de la finale NBA dans la ville et à quelques jours du Mondial 2026 de football, ont annoncé les pompiers à l'AFP.

«L'auteur présumé des faits a été appréhendé», ont-ils précisé. Leur bilan fait état d'un blessé grave, de deux blessés modérés et deux blessés légers, tous transportés à l'hôpital.

Le maire de New York ne plaisante pas avec la finale de la NBA

Le NYC Emergency Management, qui gère les urgences dans la ville de New York, a demandé au public d'éviter la zone.

La gare, qui accueille environ 600 000 passagers par jour en moyenne, se trouve à proximité du Madison Square Garden, où Donald Trump a prévu d'assister lundi au troisième match entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs.

Elle desservira également pendant le Coupe du Monde de football le MetLife Stadium, dans le New Jersey, qui accueillera 8 matches dont la finale, le 19 juillet. (ats)

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