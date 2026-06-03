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NBA: Le maire de New York prend une décision qui ravit les enfants

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Le maire de New York ne plaisante pas avec la finale de la NBA

Avis aux écoliers de la Grosse Pomme: le maire Zohran Mamdani vient de signer un décret d’urgence pour suspendre l’heure du coucher. Une mesure exceptionnelle pour permettre à toute la jeunesse new-yorkaise de soutenir les Knicks en finale de la NBA.
03.06.2026, 16:5503.06.2026, 16:57

C’est le genre de décret qu'on aurait tous rêvé de voir passer durant notre enfance. Lundi matin, entouré d'une joyeuse bande d'élèves à l'Hôtel de Ville, le maire de New York a pris une décision historique pour les cours de récréation: l'abrogation pure et simple de l'heure du dodo pour toute la durée des finales de basket.

«L'heure du coucher est annulée! Vous pouvez tous regarder les finales», a fièrement déclaré l’élu face à son jeune public conquis. Pour valider ce texte pour le moins insolite, les enfants présents ont même été invités à apposer officiellement leur signature sur le document officiel en y laissant l'empreinte de leurs mains pleines de peinture.

Le maire de New York mélange foi, football et politique

La raison de cette liesse politique? Les New York Knicks se sont qualifiés pour les finales de la NBA face aux Spurs de San Antonio. Le premier match commence ce mercredi soir, et l'édile a bien l'intention de mobiliser absolument toutes les forces vives de sa ville derrière l'équipe locale, même les plus petites.

Reste à savoir si les enseignants feront preuve de la même indulgence jeudi matin devant des classes qui risquent de piquer sérieusement du nez. (jod)

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