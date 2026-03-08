assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Mojtaba Khamenei est le nouveau guide suprême de l'Iran

Mojtaba Khamenei à Téhéran en mai 2019.
Le fils d'Ali Khamenei en 2019.Image: Keystone

L'Iran a un nouveau guide suprême

Il était attendu: le fils d'Ali Khamenei va prendre la place de son père tué il y a un peu plus d'une semaine par des attaques des Etats-Unis et d'Israël.
08.03.2026, 23:0208.03.2026, 23:02

Mojtaba Khamenei, parmi les personnalités les plus influentes de la République islamique, succède dimanche comme guide suprême à son père tué au premier jour de la guerre avec Israël et les Etats-Unis qui continue d'embraser la région.

Iran: la guerre pourrait conduire la Suisse à ce «scénario catastrophe»

Ce religieux de 56 ans, considéré comme proche des conservateurs en raison notamment de ses liens avec les Gardiens de la Révolution, a été choisi par l'Assemblée des experts (composée de membres du clergé). Il succède à son père qui était au pouvoir depuis 1989 et a été tué le 28 février dans l'offensive américano-israélienne comme d'autres hauts dignitaires.

L'instance religieuse indique dans un communiqué relayé par les médias iraniens:

«L'ayatollah Mojtaba Hosseini Khamenei (...) est nommé et présenté comme troisième guide du système sacré de la République islamique d'Iran, sur la base d'un vote décisif des membres respectés de l'Assemblée des experts.»

Depuis une semaine, son nom circulait pour endosser ce poste dévolu à un religieux. Ali Khamenei avait pourtant en 2024 écarté un tel scenario alors que la Révolution islamique a mis fin en 1979 à des siècles de monarchie héréditaire.

Israël a d'ores et déjà annoncé mercredi que le nouveau guide suprême - qui est désigné à vie et garde en pratique le dernier mot sur les grandes orientations, tant en politique intérieure qu'extérieure, serait «une cible».

Comment va réagir Trump?

Quant à Donald Trump, qui au début de la guerre avait exhorté le peuple iranien à renverser la République islamique, il a prévenu dimanche que le nouveau guide suprême iranien «ne tiendra pas longtemps» sans son aval, et ce avant même que son nom soit rendu public.

Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA

Jeudi il avait déjà affirmé qu'il n'accepterait pas que Mojtaba Khamenei, qualifié de «poids plume», prenne la relève.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a réaffirmé que le choix du successeur d'Ali Khamenei incombe au «peuple iranien» et à «personne d'autre».

La désignation du nouveau guide suprême survient alors que l'Iran, toujours secoué par d'intenses frappes, assure être prêt à «au moins six mois de guerre» faisant fi des appels à la «capitulation inconditionnelle» lancés par Donald Trump. Ce dernier a évoqué un possible envoi futur de troupes au sol en Iran pour contrôler les stocks d'uranium enrichi du pays.

Les bombardements continuent

Dimanche après-midi, des explosions été entendues dans la capitale, déjà plongée au petit matin dans l'obscurité et enveloppée d'un voile noire, selon les journalistes de l'AFP.

L'armée israélienne a dit avoir frappé «plusieurs» réservoirs de carburant utilisés selon elle pour faire fonctionner les infrastructures militaires, avant d'annoncer dans l'après-midi avoir frappé le QG de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution, force d'élite de la République islamique.

Elle filme sa fuite d'Iran: «C'était la mort ou l'Europe»

Il s'agit de la première attaque rapportée contre des infrastructures pétrolières iraniennes depuis le 28 février.

Aux abords, des forces de sécurité en imperméable, pour se protéger des retombées toxiques, et munis de masques de protection respiratoire, filtrent la circulation. Les vitres des immeubles résidentiels aux alentours ont été totalement soufflées par des explosions.

La distribution d'essence est désormais limitée à 20 litres par véhicule, et des files d'attente s'étirent le long des stations-service de Téhéran, a constaté l'AFP dimanche, jour de reprise en Iran après une semaine fériée décrétée après la mort d'Ali Khamenei.

«L'air est devenu irrespirable», témoigne une habitante jointe par téléphone depuis Paris. «La guerre est en train de s'étendre. Ce n'est pas ce que nous voulions. Nous ne voulions pas qu'ils bombardent nos richesses nationales pour nous rendre encore plus pauvres que nous ne le sommes déjà».

Selon le dernier bilan du ministère iranien de la Santé, plus de 1200 personnes ont été tuées et plus de 10 000 civils blessés, des affirmations que l'AFP n'a pas pu vérifier. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Harry Styles se confie sur la mort de Liam Payne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
3 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
3
Les expats fuient Dubaï et abandonnent leurs animaux
Fuyant la guerre au Proche-Orient, des expatriés quittent précipitamment les Emirats arabes unis en abandonnant leurs animaux de compagnie. Certains iraient même jusqu'à les faire euthanasier.
La nouvelle guerre au Proche-Orient pousse non seulement les touristes à quitter précipitamment Dubaï et d'autres villes de la région, mais aussi des expatriés qui y avaient construit leur vie.
L’article