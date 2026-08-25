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Epstein: Ghislaine Maxwell demandait d'annuler sa condamnation

Jeffrey Epstein photo release by House Oversight Committee Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell photo release by House Oversight Committee Image supplied by House Oversight Committee via Copyright: xx
Une photo de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell publiée par la commission de surveillance de la Chambre des représentants.Image: www.imago-images.de

Affaire Epstein: Ghislaine Maxwell demandait d'annuler sa condamnation

La principale complice du criminel sexuel Jeffrey Epstein estimait que ses droits constitutionnels avaient été bafoués lors de son procès et voulait faire annuler sa condamnation. Un juge a rejeté cette requête.
25.08.2026, 18:2925.08.2026, 18:29

Un juge fédéral américain a rejeté mardi une demande de Ghislaine Maxwell, principale complice du criminel sexuel Jeffrey Epstein, visant à faire annuler sa condamnation pour trafic sexuel.

Seule personne à avoir été condamnée pour un crime en lien avec l'ancien homme d'affaires, mort en 2019 dans une cellule de sa prison de New York alors qu'il attendait son procès, elle avait écopé d'une peine de 20 ans de détention.

Dans sa décision, le juge Paul Engelmayer a estimé que les arguments soulevés par Ghislaine Maxwell, selon lesquels ses droits constitutionnels avaient été bafoués lors de son procès et de sa condamnation, étaient dénués de fondements sérieux.

Aujourd'hui âgée de 64 ans, la fille du magnat de la presse britannique Robert Maxwell, avait été reconnue coupable en 2021 d'avoir fourni à Jeffrey Epstein des jeunes filles mineures.

Un rabatteur présumé de Jeffrey Epstein retrouvé mort
Un rabatteur présumé de Jeffrey Epstein retrouvé mort

La mort de l'homme d'affaires new-yorkais a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes sur des personnalités de premier plan.

Trump dans l'embarras

Donald Trump, qui avait fait miroiter à sa base des révélations fracassantes sur ce dossier, a subi un retour de flamme depuis que son gouvernement a annoncé en juillet 2025 n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires.

L'administration y a finalement été contrainte par le Congrès et le ministère de la Justice a publié 3,5 millions de pages mettant notamment en lumière les liens étroits du criminel sexuel avec de nombreuses personnalités du monde des affaires et de la politique.

Donald Trump, qui a entretenu une longue relation amicale avec Jeffrey Esptein avant de prendre ses distances avec lui, a toujours affirmé n'avoir rien su de ses agissements.

Le fondateur de Playboy dénonce Jeffrey Epstein en 2005: il est ignoré
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En février dernier, Ghislaine Maxwell avait refusé de s'exprimer devant une commission de la Chambre des représentants. Son avocat avait expliqué qu'elle ne parlerait que si Donald Trump lui accordait une mesure de clémence. (ag/ats)

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