New-Yorkais de naissance, Donald Trump a été invité par le propriétaire des New York Knicks, qu'il connaît de longue date. Image: Anadolu

Trump copieusement hué avant un match de la finale NBA

Le président américain a assisté lundi à un match au Madison Square Garden de New York. Il a été bruyamment hué par le public pendant l'hymne national.

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Donald Trump a été bruyamment hué lundi par le public du Madison Square Garden de New York, où il assiste au troisième match de la finale NBA.

Alors qu'était entonné l'hymne national, l'image du président américain, debout et faisant un salut militaire, est apparue sur l'écran géant, déclenchant une réaction immédiate de nombreux spectateurs.

New-Yorkais de naissance, Donald Trump a été invité par le propriétaire des New York Knicks, James Dolan, qu'il connaît de longue date.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Les deux hommes ont pris place dans la loge de James Dolan un peu moins d'une heure avant le début de la rencontre avec, à leurs côtés, le ministre de l'Intérieur Doug Burgum et celui des Transports Sean Duffy.

L'ancien promoteur immobilier a changé sa résidence principale fin 2019, de la Trump Tower, à New York, à Mar-a-Lago (Palm Beach), en Floride, où il s'est installé à temps plein à la fin de son premier mandat. Il n'a plus fait depuis que de rares apparitions à New York, ville à majorité démocrate.

Mesures de sécurité exceptionnelles

La venue de Donald Trump pour le match des Knicks contre les Spurs de San Antonio a occasionné des mesures de sécurité exceptionnelles.

Un vaste périmètre a été mis en place aux abords du Madison Square Garden à Manhattan, près de la gare Penn Station, où six personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau dimanche soir, commise, semble-t-il, par un individu déséquilibré.

Les autorités avaient demandé aux détenteurs de billets d'arriver au moins deux heures avant le coup d'envoi, prévu à 20h30, afin de passer des contrôles de sécurité comparables à ceux des aéroports.

Aucune fan zone n'a par ailleurs été installée aux abords du bâtiment, contrairement aux deux premiers matchs de la finale, marqués par d'importants rassemblements festifs. Une clôture de sécurité d'environ trois mètres de haut a également été hérissée autour d'une partie de l'enceinte sportive.

De nombreux agents du Secret Service, chargé de la protection du président américain, ont été déployés, dispositif complété par des centaines de policiers. (afp)