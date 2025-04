L'origine de l'incendie fait à ce stade l'objet d'investigations. Image: FR170982 AP

Gros incendie dans le New Jersey: des milliers d'évacuations

Un feu de forêt a déjà consumé plus de 3000 hectares dans l'Etat américain. Les habitants de plusieurs localités ont été appelés à évacuer.

Plus de «International»

Quelque 3000 habitants de l'État américain du New Jersey (est) ont dû évacuer en raison de la progression rapide d'un feu de forêt, ont rapporté mardi les autorités. Celui-ci a déjà consumé plus de 3000 hectares et menace plus de 1300 bâtiments.

A 22h30 locales mardi (04h30 mercredi), l'incendie, qui fait rage dans le comté d'Ocean (nord-est), était «maîtrisé à 10%», a écrit sur son compte X le service des feux de forêt du New Jersey.

«Environ 1320 structures menacées, environ 3000 habitants évacués», a précisé la même source, faisant état de «8500 acres (3440 hectares)» brûlés. Des sections de plusieurs axes routiers étaient fermées mardi soir à la circulation.

Les ordres d'évacuation resteront effectifs tout au long de la nuit, a précisé sur son compte Facebook la police de Lacey, l'une des localités concernées. Le fournisseur d'électricité Jersey Central Power and Light Company a indiqué sur son compte X avoir coupé le courant à «environ 25'000 clients» à la demande du service des feux de forêt.

Des refuges pour accueillir les habitants

Les images diffusées dans la nuit par plusieurs chaînes de télévision montrent de longues traînées de flammes, surmontées d'épaisses fumées. Plusieurs refuges ont été ouverts pour accueillir les habitants évacués, a indiqué le service des feux de forêt.

Vidéo: watson

L'origine de l'incendie fait à ce stade l'objet d'investigations, selon la même source. Dans un précédent bulletin publié à 19h00 locales (01h00 en Suisse), l'autorité évoquait un peu moins de 1300 hectares touchés. Une conférence de presse est prévue mercredi à 11h00 locales (17h00 en Suisse).

D'après les médias locaux, le feu s'est déclaré dans les pinèdes du New Jersey, l'une des plus vastes zones protégées de la côte Est du pays, dans un État placé en mars en alerte sécheresse. Le comté touristique d'Ocean se situe entre Atlantic City et New York, à environ 110 kilomètres au sud de la mégalopole. (jzs/ats)