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Un avion militaire américain atterrit à Moscou

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Un C-17A Globemaster III de l’US Air Force (image d'archives)Image: www.imago-images.de

Un «visiteur inhabituel»: un avion militaire américain atterrit à Moscou

Un appareil militaire américain s'est posé mardi matin dans la capitale russe. Les raisons de cet événement restent floues.
25.08.2026, 13:1525.08.2026, 13:19

Un avion militaire américain a atterri à Moscou mardi matin, selon le site Flightradar24 et plusieurs médias russes. Il s’agit d’un C-17A Globemaster III de l’US Air Force.

L’appareil provenait de Riga, où il était stationné depuis dimanche. Selon certaines sources, il se trouvait auparavant dans l’Etat américain du Maryland.

«Un visiteur inhabituel ce matin à Moscou», a écrit Flightradar24 sur X.

Les raisons de ce vol restent floues. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux médias russes ne disposer d’aucune information concernant l’arrivée de l’appareil. (dab/trad.jzs)

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