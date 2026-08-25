Un «visiteur inhabituel»: un avion militaire américain atterrit à Moscou
Un avion militaire américain a atterri à Moscou mardi matin, selon le site Flightradar24 et plusieurs médias russes. Il s’agit d’un C-17A Globemaster III de l’US Air Force.
L’appareil provenait de Riga, où il était stationné depuis dimanche. Selon certaines sources, il se trouvait auparavant dans l’Etat américain du Maryland.
«Un visiteur inhabituel ce matin à Moscou», a écrit Flightradar24 sur X.
An unusual visitor to Moscow this morning. 👀— Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026
A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM
Les raisons de ce vol restent floues. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux médias russes ne disposer d’aucune information concernant l’arrivée de l’appareil. (dab/trad.jzs)
Développement suit