La Somalie défend son arbitre refoulé des États-Unis

Les autorités somaliennes ont défendu mardi «l'intégrité» de l'arbitre Omar Artan. Il avait été refoulé samedi à son entrée aux États-Unis, alors qu'il doit officier durant la Coupe du monde de football.

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La Coupe du monde de football s'ouvrira après-demain dans trois pays d'Amérique du nord. Keystone

Le ministère somalien de la Jeunesse et des Sports a communiqué mardi. Il a déploré ne pas avoir pu «aboutir à un résultat positif, malgré d'intenses démarches diplomatiques et des négociations avec les autorités compétentes du gouvernement des États-Unis et de la FIFA, dans le but de parvenir à une résolution immédiate».

Omar Artan a été refoulé samedi à son entrée aux États-Unis. La police aux frontières américaine (CBP) a expliqué qu'il avait été jugé «inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents» et que l'arbitre s'était dès lors «vu refuser l'entrée sur le territoire».

Le ministère des Sports somalien a pourtant affirmé sa «pleine confiance en son intégrité, son professionnalisme et sa contribution continue au développement du football, tant en Somalie qu'à l'échelle internationale», lui manifestant son «soutien indéfectible».

Titulaire du statut FIFA depuis 2018, Artan officie dans le championnat somalien et a été nommé meilleur arbitre de l'année par la Confédération africaine de football (CAF) en 2025. (ats)