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La Somalie défend son arbitre refoulé des États-Unis

La Somalie défend son arbitre refoulé des États-Unis

Les autorités somaliennes ont défendu mardi «l'intégrité» de l'arbitre Omar Artan. Il avait été refoulé samedi à son entrée aux États-Unis, alors qu'il doit officier durant la Coupe du monde de football.
09.06.2026, 14:4309.06.2026, 14:43
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Le ministère somalien de la Jeunesse et des Sports a communiqué mardi. Il a déploré ne pas avoir pu «aboutir à un résultat positif, malgré d'intenses démarches diplomatiques et des négociations avec les autorités compétentes du gouvernement des États-Unis et de la FIFA, dans le but de parvenir à une résolution immédiate».

Omar Artan a été refoulé samedi à son entrée aux États-Unis. La police aux frontières américaine (CBP) a expliqué qu'il avait été jugé «inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents» et que l'arbitre s'était dès lors «vu refuser l'entrée sur le territoire».

Le ministère des Sports somalien a pourtant affirmé sa «pleine confiance en son intégrité, son professionnalisme et sa contribution continue au développement du football, tant en Somalie qu'à l'échelle internationale», lui manifestant son «soutien indéfectible».

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Titulaire du statut FIFA depuis 2018, Artan officie dans le championnat somalien et a été nommé meilleur arbitre de l'année par la Confédération africaine de football (CAF) en 2025. (ats)

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