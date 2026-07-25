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Cinéma: report de la date butoir pour le rachat de Warner Bros Discovery

Report de la date butoir pour le rachat de Warner Bros Discovery

FILE - The Warner Bros. water tower appears at Warner Bros. Studios in Burbank, Calif., on Dec. 5, 2025. (AP Photo/Jae C. Hong, File) Warner Bros
Warner Bros Discovery, géant historique du cinéma américain, pourrait être racheté par Paramount Skydance en 2027.Keystone
Le report en juin 2027 de l'acquisition de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance a été validé par une juge américaine, permettant ainsi à la procédure judiciaire en cours de se dérouler sereinement.
25.07.2026, 09:2325.07.2026, 09:23

Une juge fédérale californienne a validé vendredi le report, proposé par Paramount Skydance, de la date limite fixée pour l'acquisition de son concurrent Warner Bros Discovery du 30 septembre au 1er juin 2027. La procédure intentée par les procureurs de douze Etats pour risque d'entorse à la concurrence pourrait empêcher la transaction de se conclure d'ici au 30 septembre.

L'accord de reprise, annoncé en février, prévoyait une pénalité en cas de non-réalisation à fin septembre. Elle se montait à 25 cents par action Warner Bros Discovery (WBD) et par trimestre (calculé au prorata), soit environ 630 millions de dollars.

Acquisition suspendue au jugement

Concrètement, la juge a homologué l'engagement de Paramount Skydance à ne pas absorber Warner Bros Discovery avant qu'un jugement ne soit rendu sur le fond ou, au plus tard, le 1er juin 2027.

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La décision intervient après que la magistrate a ordonné lundi la suspension temporaire de l'acquisition. Elle avait été saisie en référé par les douze Etats à l'origine de la procédure. La juge a fait droit à leurs arguments, selon lesquels, laisser cette union aller à son terme avant que l'affaire ne soit tranchée au fond «entraînerait des dommages irréversibles». Si elle n'était pas appelée à se prononcer sur le fond, la magistrate a néanmoins reconnu:

«Les Etats présentent des éléments solides selon lesquels la transaction allait affaiblir la concurrence de manière substantielle»

Une décision saluée

Le procureur de Californie Rob Bonta a salué une «grande nouvelle pour le public, les exploitants de cinéma et les nombreuses personnes qui créent l'art, le journalisme et le divertissement qu'apprécient tant d'entre nous». Paramount Skydance a vu dans la décision de la juge «une victoire significative», car elle offre au groupe «une voie directe vers un procès sur la base des éléments de preuve».

Au début juin, le ministère américain de la justice avait donné son feu vert à cette acquisition à 110 milliards de dollars. Mercredi, c'est la Commission européenne qui a fait part de son accord moyennant le retrait de Paramount de la société de distribution internationale de films UIP, contrôlée conjointement avec son concurrent Universal Pictures. (btr/ats)

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