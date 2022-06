Une avocate suisse aide les oligarques russes à planquer leurs yachts

Après des mois de traque, les Etats-Unis ont saisi le mégayacht «Amadea», soupçonné d'être la propriété de l'oligarque russe Suleiman Kerimov. Mais les autorités se heurtent à un problème: son véritable propriétaire serait dissimulé via une société-écran en Suisse.

Le superyacht Amadea est amarré au Queens Wharf de Lautoka, aux Fidji, le 15 avril 2022. Image: sda

Mercredi, les Etats-Unis ont saisi le mégayacht «Amadea» qu'ils traquaient depuis des mois, nous apprend la BBC. Ce dernier, qui vaut 300 millions de dollars, appartiendrait à l'oligarque russe Suleiman Kerimov et mouillait aux îles Fidji.

Rappel des faits

En avril dernier, nous apprenions que le mégayacht était visé par les sanctions imposées aux oligarques russes. La Cour suprême des Fidji a ordonné la saisie du bateau, soulignant que l'amarrage du yacht géant dans le port de Lautoka avait coûté «cher» au gouvernement local, rapporte le Tages-Anzeiger.

Le juge en chef de l'affaire, Kamal Kumar, a estimé que ce dernier avait navigué dans les eaux fidjiennes sans «aucun permis et très probablement pour échapper aux poursuites engagées par les Etats-Unis».

Propriété du yacht incertaine

La propriété du yacht est disputée entre deux hommes: les oligarques Suleiman Kerimov et Eduard Khudainatov, actif dans le domaine pétrolier. Et c'est aux Etats-Unis que revient la charge de découvrir qui est le réel propriétaire du bateau. Selon les informations et les témoignages de l'équipage recueillies par les autorités américaines, il s'agirait de Suleiman Kerimov, rapporte la Tribune de Genève (TDG).

Seulement voilà, des documents judiciaires des îles Fidji montrent que le yacht appartient à un trust en Angleterre, via deux sociétés-écrans aux Iles Vierges britanniques. Et jusqu'à récemment, ce trust était géré depuis la Suisse par Olga Boltenko, du cabinet d’avocats zurichois Boltenko Law, explique le Tages-Anzeiger. Or, il se trouve que l'un de ses clients n'est autre que Eduard Khudainatov.

Qui est cette avocate zurichoise?

Olga Boltenko est la patronne du cabinet Boltenko Trust. Elle est notamment connue pour avoir présidé un grand événement consacré à la gestion des fortunes russes en 2015. Elle serait «une des femmes les plus puissantes dans la gestion de fortune», selon la Tribune de Genève.

Image: boltenkolaw.com

Comme indiqué sur le site internet du cabinet, l'une de leur principale compétence serait «la gestion de patrimoines internationaux» afin de permettre à leurs clients de «profiter de leur patrimoine».

Que sait-on de Khudainatov?

Eduard Khudainatov était jusque-là peu connu en Occident. Actif dans les hydrocarbures, l'oligarque est également un proche de Poutine. Dans une lettre adressée aux autorités des fidjiennes, les Etats-Unis décrivent Khudainatov comme un homme discret dont le nom serait utilisé «pour cacher les véritables propriétaires de méga-yachts».

Toutefois, le nom de Eduard Khudainatov a déjà été mêlé à des affaires de yachts confisqués, notamment en Italie. Malgré cela, les enquêteurs américains restent fermement convaincus que Khudainatov n'est pas le véritable propriétaire de l'«Amadea».

Néanmoins, savoir à qui appartient le yacht ne serait peut-être plus une priorité. Selon le Tages-Anzeiger, l'UE a décidé de placer également Edouard Khudainatov sur la liste des oligarques touchés par les sanctions. (sia)