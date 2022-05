5 pubs folles qui prouvent que les Américains ont un problème avec les armes

Les Etats-Unis ont connu une nouvelle tuerie de masse dans une école. La National rifle association (NRA), puissant lobby des armes, est à nouveau pointée du doigt. Voici quatre pubs qui montrent qu'elle n'a aucune limite.

L'Amérique s'est réveillée avec effroi suite à la tuerie perpétrée à l'école primaire d'Uvalde au Texas. La NRA ou lobby des armes ne semble pas touchée par ce nouveau massacre et ne vacille pas. La principale association pro-arme du pays, qui compte des millions de membres, ne démord pas de son refus de réglementer l'achat des armes. Elle n'hésite pas à investir des millions dans des campagnes publicitaires pour promouvoir la détention d'arme à titre privé. Voici cinq pubs WTF qui montrent que la NRA n'a aucune limite.

Un chasseur sachant chasser

La NRA dans les années 80, c'est chasse, pêche et tradition. A noter qu'en devenant membre de la NRA, vous recevrez une casquette, des abonnements aux magazines de chasseurs et... (on vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin).

Stephen and Jack, good guys with guns

Le mythe véhiculé par la NRA, c'est le fameux «bon type avec une arme». On vous explique, cela tient en une phrase:

«La seule manière d'arrêter un méchant armé, c'est un gentil qui riposte»

Voilà, tout est dit et les deux «bons types» que sont Stephen et Jack veulent montrer à Joe Biden que ce sont eux les gentils (et leurs armes aussi). Subtil vous avez dit?

Le collier de pâtes, c'est dépassé!

Pour la fête des mères, la NRA lance ce poster tout en finesse exposant une mère et sa fille (qui doit avoir moins de douze ans) avec une arme semi-automatique. Joyeuse fête des mères.

La NRA se préoccupe des minorités

La dame qui témoigne raconte qu'elle est handicapée et qu'elle a survécu au cancer. Jusqu'ici, tout est normal. Mais cela se corse lorsqu'elle explique (arme semi-automatique en main) que son droit le plus précieux est d'utiliser une arme pour sa propre protection. En résumé, la NRA protège aussi les minorités. On vous avait prévenu, ce n'est pas un lobby, mais une ONG.

Sans défense

Pour celle-ci, il faut s'accrocher. Une femme effrayée se lève brutalement de son lit pour courir vers le coffre qui cache son arme mais en l'ouvrant elle s'aperçoit que l'arme a disparu, la faute à qui?

Pourquoi son arme n'est-elle plus dans le coffre-fort? Parce qu'un voleur l'a subtilisée. Parce qu'elle l'a mise dans sa boîte à gants et qu'elle ne s'en souvient plus. Parce qu'Hillary Clinton l'a volée.

Et si vous voulez comprendre l'origine de cette pub on vous laisse lire l'article du Washington Post.