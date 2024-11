Election de Trump: le procureur de Manhattan va démissionner

Damian Williams. Keystone

Nommé par Joe Biden, le magistrat âgé de 44 ans a annoncé sa démission lundi, avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier.

Plus de «International»

Le procureur du district de Manhattan à New York, l'un des plus sensibles des Etats-Unis où sont inculpés le rappeur P. Diddy et le maire de la ville Eric Adams, a annoncé lundi sa démission. Cela avant l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, qui a promis de le remplacer.

«Aujourd'hui est un jour doux amer pour moi, car j'annonce ma démission du poste de procureur (fédéral) du district sud de New York», a-t-il écrit. Ce dernier avait marqué l'histoire de la justice américaine en devenant le premier procureur afro-américain à être nommé à ce poste à New York:

«C'est un jour amer car je quitte le travail de mes rêves, mais je suis sûr que je m'en vais au moment où ce parquet fonctionne incroyablement bien, au-dessus de ses normes déjà élevées d'excellence, d'intégrité et d'indépendance» Damian Williams

Trump accusé de servir ses intérêts

Le président élu est accusé de nommer des proches au ministère de la Justice pour servir ses intérêts. Il avait promis durant sa campagne de limoger le procureur spécial Jack Smith, qui a mené l'enquête le visant pour ses tentatives présumées illicites de renverser les résultats de l'élection de 2020, et il a nommé ses propres avocats à des postes clefs au ministère de la Justice.

Il a aussi annoncé après sa victoire sur Kamala Harris qu'il nommerait au poste de procureur de Manhattan l'ancien patron du gendarme boursier américain (SEC) sous son premier mandat, Jay Clayton, qui travaille dans un cabinet de droit des affaires.

Grandes entreprises et affaires sensibles

Le parquet de Manhattan peut être amené à enquêter sur de grandes entreprises américaines et sur des affaires sensibles et médiatisées. A sa tête, Damian Williams a notamment mené les inculpations du rappeur et producteur P. Diddy, accusé d'avoir profité de sa notoriété et de sa puissance pour exploiter sexuellement des dizaines de victimes, ou du maire actuel de New York, Eric Adams, dans une affaire de corruption. Ils n'ont pas été jugés et ont plaidé non coupable.

Depuis qu'il occupe ce poste, l'ancien roi des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried a aussi été condamné à 25 ans de prison pour l'une des pires fraudes financières de l'histoire récente, tandis que l'ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell a écopé de 20 ans pour trafic sexuel de mineures pour le compte du financier américain décédé Jeffrey Epstein. (ats/afp)