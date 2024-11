Le régime de Donald Trump à base de McDonald's et de steaks-frites bien cuits est menacé par son entourage. getty/watson

Une coalition s'est formée pour mettre Trump au régime

Plusieurs sources ont indiqué au tabloïd Page Six qu'une petite équipe autour du président élu, composée notamment de Melania Trump et du futur ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr, s'était donné pour mission de révolutionner son assiette.

Bouteille de Fanta d'un côté, filet-o-fish et Big Mac de l'autre, supplément frites. Dimanche dernier, c'est avec un sourire radieux et entouré de ses plus proches partenaires que Donald Trump a savouré sa pitance, à bord de Trump Force One. Il fallait bien ça, pour se remettre d'une soirée de MMA endiablée au Madison Square Garden.

La vision d'horreur d'un nutritionniste. image: x

On souhaite au 47e président élu d'en avoir profité, car à en croire plusieurs voix proches, les cheat meals, c'est fini. «RFK Jr. et Melania se sont ligués pour qu'il mange plus sainement», glisse l'une d'elles au Page Six.

Et autant dire que le contenu de son assiette s'apprête à connaître des bouleversements aussi drastiques que dramatiques pour l'homme de 78 ans habitué à se nourrir «comme un enfant de cinq» et à qui il faut faire avaler des légumes à force d'astuces.

Au menu? «Moins de Big Mac et moins de KFC, plus de protéines maigres, de salades et de légumes pour l'énergie et pour améliorer son bien-être général» Une source, auprès de Page Six

Un projet qui peut prêter à sourire de la part de RFK Jr, le potentiel futur ministre de la Santé américain. Il a beau promettre de «rendre l'Amérique saine à nouveau», cela n'a pas empêché l'ancien démocrate d'empoigner hamburger et Coca-Cola pour faire bien sur la photo de famille. Le sourire est nerveux - mais la crédibilité déjà entachée comme de l'huile de palme sur une chemise.

Tous les proches l'assurent. Faire poser RFK Jr et un burger n'avait pas pour but d'humilier l'ancien rival de Trump à la présidentielle. «Ils ont fait ça pour plaisanter», assure une autre source auprès de Page Six. «RFK Jr. est un adepte d'un mode de vie sain et ne mange pas d'aliments transformés. Il déteste la restauration rapide. Il n'a probablement même pas mangé ça».

«Ils se moquent. Les libéraux prennent tout tellement au sérieux qu'ils s'effondrent. L'équipe Trump se moque d'eux sur tous les sujets. Trump est new-yorkais. Il aime casser les couilles» Une autre source, à Page Six

Pfiou, l'honneur du ministre est sauf.

Melania en cuisine

Pendant ce temps, comme à son habitude, Melania Trump oeuvre en coulisses. On l'a dit tellement favorable au plan visant à améliorer l'alimentation de son mari qu'elle se serait même mise à… cuisiner. «Melania a parfois préparé des dîners de famille à la Trump Tower pour le président et leur fils Barron», affirme l'initié.

«Elle l'encourage également à faire des choix plus sains»

Connue pour «surveiller chaque bouchée», la future première dame et ancienne mannequin aurait également veillé à ce que le fiston ne suive pas les mauvaises habitudes de son père. Depuis qu'il est tout petit, le jeune homme de 18 ans se rend «au spa, s'entraîne et bénéficie de soins réguliers de la peau et des cheveux».

Une habitude qu'il tient effectivement plus de sa mère que de son paternel. (mbr)