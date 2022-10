Un tonneau, un cadavre, Las Vegas... Mais que s'est-il passé? Image: the mob museum

La sécheresse fait ressurgir les cadavres de la mafia: mais qui sont-ils?

Les découvertes sordides n'en finissent pas au lac Mead, situé dans la région de Las Vegas. Des restes humains sont remontés à la surface du lac asséché par la canicule. Mais qui est la première des trois victimes, trouvée au fond d'un tonneau, une balle dans la tête? Entre histoires de pègre et jeux d'argent, les experts ont leur petite idée.

La pègre de Las Vegas a certainement des squelettes dans ses placards, à n'en point douter, mais personne ne s'attendait à ce qu'ils refassent surface... en raison de la canicule!

Le lac Mead n'est plus qu'épaves... et cadavres. Image: sda

Depuis quelques semaines, le lac Mead, le plus grand réservoir artificiel d'eau des Etats-Unis situé dans la région de Las Vegas, souffre de la hausse drastique des températures. Conséquence: une baisse record de son niveau (30 centimètres par semaine), ainsi qu'une série de découvertes à vous retourner l'estomac: trois cadavres, jusque-là submergés par les eaux du lac de plaisance, ont refait surface. Une première dépouille avait fait son apparition en mai, tandis que les restes humains d'un troisième corps sont remontés des profondeurs, flottant près de la berge, ce lundi.

C'est un témoin ayant repéré le macchabée sur le site de Swim Beach qui a alerté les rangers, a indiqué l'agence des parcs nationaux lundi. Le corps a été évacué, mais les interrogations demeurent.

Comment ces malheureux ont-ils perdu la vie? Quels secrets indicibles, dont le lac Mead aurait dû être le garant, viennent d'être dégorgés par le lac asséché? La gigantesque Sin City lovée dans les sables du Nevada s'est muée en Cluedo à ciel ouvert, suscitant les hypothèses les plus folles.

Cadavres et tonneau

Comme le détaille le site de BFM TV, c'est la première dépouille qui a attiré le plus l'attention des enquêteurs. Il s'agissait d'un homme, une balle fichée dans la tête. L'infortuné avait été balancé dans un tonneau, avant d'être largué au large de la gouille.

Deux responsables du «Mob museum», le Musée de la pègre de Las Vegas, se sont penchés sur le mystère. Selon eux, le modus operandi n'est pas anodin; il fait clairement penser à un règlement de compte, tel que cela se pratiquait dans la pègre noyautant la capitale mondiale du jeu, et particulièrement active dans les années 70-80. Car au pays de Bugsy Siegel, on ne faisait pas exactement dans la dentelle quand il s'agissait d'exercer des représailles.

Alors que la police de Vegas s'active sur l'enquête, le co-directeur du Mob Museum Geoff Schumacher lance trois hameçons à la mer (au lac). Selon son analyse, il pourrait s'agir de:

George «Jay» Vandermark, ou quand Ocean's eleven tourne mal

Les spéculations l'ont d'abord amené à penser à George «Jay» Vandermark, rapporte le Daily mail. L'homme était un caïd féru de machines à sous, que la mafia (l'outfit) de Chicago avait fini par prendre sous son aile. Il était chargé de monitorer les opérations de quatre spin machines au casino du StarDust Hotel. Mais, avide de toucher le jackpot, il tenta de doubler ses employeurs, lesquels pourraient avoir cherché à se venger. Cependant, cette première hypothèse est la moins probable, estiment les responsables du Mob Museum.

William Crespo, le trafiquant trop bavard

La deuxième piste de recherche s'ouvre sur un trafiquant de drogue à la petite semaine nommé William Crespo. Selon les informations du Daily mail, ce dernier, interpellé pour trafic de cocaïne, pourrait avoir été trop loquace lors de son interrogatoire. Devenu témoin dans une sombre affaire de mafieux à la tête d'un casino, William avait fini par s'évanouir dans la nature, sans jamais pouvoir témoigner. Il n'avait certes pas plongé pour trafic, mais a-t-il fini dans le lac Mead? Nul ne peut être catégorique sans résultats ADN probants. L'idée tient la route, mais n'est pas la plus convaincante, selon les médias locaux.

Johnny Pappas, ponte au sein de l'«outfit de Chicago»

La dernière piste - la plus chaude selon le Daily mail - nous mène sur les traces de Johnny Pappas, né Panagiotakos. L'homme faisait partie de l'équipe qui gérait le StarDust, et était l'heureux propriétaire d'un bateau amarré sur le lac Mead. Le lieu du crime est certes un élément clé qui nourrit favorablement l'hypothèse, mais ce sont surtout les liens de Pappas avec le milieu du banditisme, en particulier la mafia de Chicago, qui mettent la puce à l'oreille.

Comme le détaille Geoff Schumacher, Pappas était chargé par le StarDust d'emmener les riches clients faire un tour sur le lac avec son vaisseau. Le jour de sa disparition, il avait dit à sa femme Cheryl qu'il allait rencontrer un potentiel acheteur intéressé par l'acquisition de son bateau. Mais il n'est jamais rentré.

Les Grecs avaient une place considérable au sein de la pègre de Chicago, renchérit John Smith, journaliste au Nevada independant, qui a connu Pappas et est convaincu qu'il s'agit bel et bien de son cadavre. Son naturel bonnard et extraverti lui avait permis de créer un large cercle d'amis et un réseau solide. Il finira par gérer plusieurs établissements à sous, ainsi que des hôtels à Las Vegas. La plupart des casinos appartenaient à un gros bonnet du crime organisé, nommé Allen Glick, lequel est cité dans de nombreux rapports du FBI. C'est d'ailleurs à la suite d'un raid du FBI au sein d'un casino géré par Pappas, et possédé par Glick, que George «Jay» Vandermark avait disparu.

Les journaux locaux avaient peu commenté la disparition de Pappas à l'époque. Mais la canicule a remis l'homme au centre de l'attention médiatique.

Quand la fiction rejoint la réalité

Si les trois victimes potentielles avaient des liens clairs avec le crime organisé, le tueur, lui, pourrait avoir laissé sa signature: une balle dans la tête, révèle le National herald. En effet, cette façon de procéder était typique de l'un des membres les plus cruels de la mafia de Chicago: Tony Spilotro, le criminel qui a inspiré Martin Scorcese pour le film Casino.

Le suspect 👇 Anthony John Spilotro (né le 19 mai 1938 à Chicago) est un mafieux italo-américain des années 1970. Spilotro était surnommé «la fourmi» ou «Tony le dur» par la presse, puis par le FBI. Il était actif au sein de l'Outfit de Chicago. IMage: mob museum

Comme le précise Geoff Schumacher cité par le Daily mail, la pègre a joué un rôle important dans la développement de Las Vegas depuis les années 40 jusqu'aux années 80. La cité s'est enrichie lors du boom post Guerre froide, en surfant sur la vague du rêve américain. Beaucoup de choses se tramaient en coulisse, où la mafia avait la mainmise sur les casinos, et sur les fonds des syndicats des chauffeurs routiers, appelés les teamsters.

«La réalité est que ces hommes étaient des tueurs de sang-froid, c'étaient des voleurs. Si vous cherchiez à doubler la mafia, il y avait de sérieuses conséquences» Geoff Schumacher, co-directeur du Mob Museum

En attendant les résultats de l'enquête, les autorités mettent en garde les locaux; d'autres dépouilles pourraient faire leur apparition en raison de la sécheresse. Et il y a fort à parier que le lac Mead n'a pas fini de recracher tous ses sombres secrets.