Trump renomme un proche d'Elon Musk à la tête de la Nasa

FILE - Commander Jared Isaacman speaks at a news conference after arriving at the Kennedy Space Center for an upcoming private human spaceflight mission in Cape Canaveral, Fla., Aug. 19, 2024. (AP Pho ...
Jared Isaacman est réputé très proche du patron de SpaceX Elon Musk.Keystone

Trump renomme un proche d'Elon Musk à la tête de la Nasa

Après avoir fait volte-face en mai dernier lors de son conflit avec Elon Musk, le président américain a reconduit son choix de placer Jared Isaacman à la tête de l'agence spatiale américaine.
05.11.2025, 10:4905.11.2025, 10:49

Après plusieurs revirements, Donald Trump a annoncé mardi renommer le milliardaire Jared Isaacman, un proche d'Elon Musk, pour prendre la tête de la Nasa. Trump avait pourtant écarté Isaacman en mai dernier.

«La passion de Jared pour l'espace, son expérience d'astronaute et son dévouement à repousser les limites de l'exploration, à percer les mystères de l'univers et à faire progresser la nouvelle économie spatiale font de lui la personne idéale pour mener la Nasa vers une nouvelle ère pleine d'audace», a justifié le président américain sur son réseau Truth Social.

Apaisement relatif des tensions

Fin mai, le républicain avait retiré à la dernière minute sa nomination pour prendre la tête de la puissante agence spatiale américaine, justifiant son choix par un «examen approfondi» des «associations antérieures» de l'homme d'affaires, qui avait par le passé fait des dons à des élus démocrates.

Cette marche arrière était survenue au moment même où les relations entre Donald Trump et le multimilliardaire Elon Musk se dégradaient, les tensions entre les deux hommes ayant fini par exploser spectaculairement début juin.

Le grand projet d'Elon Musk pour déstabiliser Trump et les républicains

Depuis, un apaisement relatif a semblé s'opérer entre les deux hommes, qui ont notamment été vus côte à côte lors d'un hommage en septembre à l'influenceur conservateur Charlie Kirk.

Confirmation du Sénat américain

Donald Trump avait nommé une première fois Jared Isaacman en décembre dernier, un choix qui avait suscité des inquiétudes sur d'éventuels conflits d'intérêt. L'homme d'affaires de 42 ans est réputé très proche du patron de SpaceX Elon Musk, avec lequel il a des liens financiers étroits, mais est soutenu par de nombreux acteurs du secteur spatial qui le considèrent compétent et passionné.

«Merci, Monsieur le Président», a réagi mardi Isaacman sur la plateforme X d'Elon Musk en remerciant la «communauté des amoureux de l'espace». Elon Musk a quant à lui réagi en partageant sur son réseau trois émoticônes: un coeur, une fusée et le drapeau américain.

La nomination de Jared Isaacman à la tête de la Nasa doit à présent être confirmée par le Sénat américain.

Conflit avec le ministre des Transports

Jared Isaacman a fait fortune dans les paiements en ligne à la tête de son entreprise Shift4 Payment et est par ailleurs le premier astronaute privé à avoir effectué une sortie extra-véhiculaire dans l'espace, lors d'une mission privée menée par... SpaceX. Sa nouvelle nomination survient après de vives tensions entre Elon Musk et le ministre des Transports de Trump Sean Duffy chargé de la gestion par intérim de la Nasa.

Le multimilliardaire s'en est récemment pris frontalement à Duffy après que ce dernier a évoqué la possibilité de se passer de son entreprise pour retourner sur la Lune, en raison de retards pris par SpaceX. Des propos qui avaient irrité au plus haut point le multimilliardaire.

Transportation Secretary Sean Duffy speaks to the media about the impact of the government shutdown on the aviation industry, outside of the West Wing of the White House, Thursday, Oct. 30, 2025, in W ...
Sean DuffyKeystone

Selon des informations de presse, Duffy s'opposait à ce que Isaacman soit nommé une deuxième fois et souhaitait garder la gestion de la Nasa. (jzs/ats)

