Un drone maritime ukrainien (image d'illustration). Les modèles récents, comme le Magura V5, peuvent également être utilisés contre des cibles terrestres. Image: Efrem Lukatsky / dpa

Les Etats-Unis envisagent de produire des milliers de drones ukrainiens

Les drones marins Magura, originaires d'Ukraine, ont fait grande impression en mer Noire. Le Pentagone étudierait désormais la possibilité de les fabriquer aux Etats-Unis.

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Les drones marins ukrainiens Magura pourraient bien se retrouver au centre de l'attention du ministère américain de la défense. Lundi, le Pentagone a lancé un appel d'offres de 100 millions de dollars (81 millions de francs) à la recherche de bateaux sans pilote prêts pour une production en série. La gamme Magura en remplit les principales exigences.

Le Pentagone exige des candidats une autonomie d'au moins 200 milles marins (environ 370 kilomètres), une vitesse de croisière de 10 nœuds (18,5km/h) et la capacité de transporter des drones aériens d'une charge utile d'au moins deux kilogrammes.

Le Magura V7 dépasse nettement ces exigences. En effet, il atteint jusqu'à 800 milles marins d'autonomie (1481 kilomètres), file à 23 nœuds (42,5km/h) et peut emporter différents drones et armements, parmi lesquels des missiles sol-air, des postes de tir télécommandés et de lourds drones bombardiers de type Nemesis.

Selon le quotidien français L'Indépendant, ces systèmes sont déjà opérationnels et satisfont aux exigences techniques du programme américain SWAP-USV, lancé par la «Defense Innovation Unit» du Pentagone.

De grands succès pour l'Ukraine en mer Noire

Les drones Magura ont déjà fait leurs preuves comme arme précieuse dans la guerre en Ukraine. Selon les renseignements militaires ukrainiens (HUR), au moins onze navires de guerre et embarcations russes ont été détruits par des systèmes Magura depuis début 2024, ainsi que deux hélicoptères et deux chasseurs Su-30SM.

Les drones Magura sont ainsi devenus un symbole du nouveau mode de guerre navale ukrainien. Des modèles plus récents, comme le Magura V5, servent désormais de plateforme à partir de laquelle des drones FPV peuvent être lancés contre des cibles russes au sol, en Crimée. Cette information a été révélée pour la première fois en juillet 2026. Le champ d'action des drones marins s'étend ainsi de simples attaques contre des navires vers des opérations plus flexibles contre des cibles terrestres.

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Ces drones sont conçus pour rester le plus longtemps possible indétectables par les radars adverses et peuvent être équipés d'une grande variété d'armes et de drones.

Un véhicule de surface sans pilote (USV) polyvalent de Magura est ici présenté lors du salon Brave1 Components, à Kiev, en Ukraine, le 3 décembre 2025. Image: Imago

Une production prévue aux Etats-Unis

Pour le Pentagone cependant, la seule technologie ne suffit pas: la rapidité de disponibilité des engins compte tout autant. De fait, le fabricant ukrainien UForce a déjà conclu un accord avec l'entreprise américaine ReconCraft, prévoyant explicitement la construction de drones marins Magura aux Etats-Unis.

L'objectif est de les fabriquer dans l'Oregon (nord-ouest) et en Caroline du Sud (est), avec une capacité allant de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'unités par an.

Ce partenariat doit intégrer directement la technologie Magura à la chaîne d'approvisionnement américaine et permettre une production, un entretien et un ravitaillement locaux. Il répond ainsi aux exigences du programme du Pentagone en matière de disponibilité et de sécurisation des voies d'approvisionnement. La Defense Innovation Unit souligne qu'elle ne recherche que des plateformes opérationnelles et prêtes pour une production en série. En ce sens, les prototypes et les simples concepts ne suffisent pas.

Des drones reposant sur des technologies ukrainiennes devraient à l’avenir être fabriqués dans une usine aux Etats-Unis, a également annoncé le président Volodymyr Zelensky dans une interview publiée sur la plateforme X:

«Nous allons construire une grande usine aux Etats-Unis»

L'accord sur les drones conclu avec les Etats-Unis est gagnant pour les deux parties, a ensuite affirmé Volodymyr Zelensky. A Washington, on indique toutefois que les détails de l'accord sont encore en cours d'élaboration. Il n'est, à ce jour, pas officiellement confirmé qu'il s'agisse concrètement des drones marins Magura.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky (photo d'archive). Image: IMAGO / Hennadii Minchenko

Le programme SWAP-USV du Pentagone se déroule sous la forme d'un défi de douze mois. Sont recherchés des drones marins capables non seulement d'opérer de manière autonome, mais aussi d'intégrer des drones aériens et de tenir dans des zones maritimes disputées. Le Pentagone entend tester les premiers systèmes dans quelques mois déjà.

La gamme Magura est considérée comme une candidate prometteuse. Ces drones marins pourraient ainsi non seulement renforcer la marine américaine, mais aussi transformer en profondeur la manière de mener la guerre en mer. (trad. ysc)