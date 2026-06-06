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Les Etats-Unis alertent sur le risque d'une vaste épidémie d'Ebola

Les Etats-Unis alertent sur le risque d'une vaste épidémie d'Ebola

Les CDC craignent que l'épidémie d'Ebola en RDC prenne une ampleur comparable à celle de 2014-2016 sans une réponse sanitaire renforcée.
06.06.2026, 10:2306.06.2026, 10:23
epa12982203 Director General of Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), Jean Kaseya arrives at Bunia Airport to lead the response to the Ebola outbreak caused by the Bundibugyo ...
Plus de 380 cas ont déjà été recensés.Keystone

La principale agence sanitaire américaine a prévenu vendredi que faute de mesures fortes, l'épidémie actuelle d'Ebola détectée en République démocratique du Congo (RDC) «pourrait atteindre une ampleur comparable» à celle record enregistrée entre 2014 et 2016.

«Il est urgent de prendre des mesures pour ralentir la propagation de cette épidémie et éviter qu'elle n'atteigne une ampleur équivalente, voire supérieure.»
Jason Asher

Jason Asher, le directeur du département de prévision et d'analyse des épidémies des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Partie de Guinée, l'épidémie la plus violente de l'histoire d'Ebola avait frappé l'Afrique de l'Ouest jusqu'en 2016 et fait plus de 11'000 morts, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Sans interventions sanitaires fortes, les modélisations indiquent qu'une épidémie de cette ampleur est possible.»
Asher

Un rapport publié vendredi par les CDC présente ainsi plusieurs modèles possibles d'évolution de l'épidémie établis notamment en fonction de la proportion estimée de personnes contaminées placées à l'isolement.

Ces modèles «sont conçus pour faciliter la prise de mesures, et non pour semer la panique», a prévenu l'expert.

Satish Pillai, responsable de la réponse des CDC à l'épidémie, a lui rappelé que «le nombre total de personnes infectées et nécessitant un isolement reste flou à ce stade», mais a dit penser que ces pourcentages:

«Se situent dans la fourchette basse des scénarios»
Le rapport

Les auteurs de ce dernier appellent toutefois à se préparer au pire et à mettre en place une réponse sanitaire aussi forte que celle qui avait été mise en place il y a plus de dix ans pour endiguer l'épidémie en Afrique de l'Ouest.

L'épidémie actuelle implique le variant Bundibugyo du virus, assez rare, et a été déclarée le 15 mai dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC).

Deux cas suspects d'Ebola placés à l'isolement au Brésil

Les autorités sanitaires envisagent que le virus circulait sous les radars depuis un certain temps déjà.

Selon le dernier bilan de l'OMS, 381 cas ont été confirmés en RDC, dont 64 décès. De l'autre côté de la frontière nord-est, en Ouganda, 16 cas ont été confirmés, dont un décès. Sept malades d'Ebola ont guéri en RDC et deux en Ouganda.

La maladie Ebola, qui se transmet par des contacts étroits et les fluides corporels, a tué plus de 15'000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années. Il n'existe aucun vaccin ni traitement homologué contre la souche Bundibugyo. (dal/ats/afp)

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