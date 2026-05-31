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Deux cas suspects d'Ebola placés à l'isolement au Brésil

Deux cas suspects d'Ebola placés à l'isolement au Brésil

Les autorités brésiliennes enquêtent sur deux hommes originaires de RDC et d'Ouganda présentant des symptômes compatibles avec Ebola.
31.05.2026, 17:5131.05.2026, 17:51
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Placés à l'isolement, ils font l'objet d'examens complémentaires, tandis que le risque de propagation est jugé faible.Keystone

Deux hommes, originaires de République démocratique du Congo (RDC) et d'Ouganda, présentant des symptômes compatibles avec la maladie Ebola, ont été placés à l'isolement au Brésil, ont annoncé les autorités. Elles poursuivent leurs investigations après de premiers examens.

Un homme de 37 ans, originaire de RDC, où une nouvelle épidémie d'Ebola progresse dans l'est, «présentait des symptômes comme de la fièvre, répondant à la définition d'un cas suspect», d'Ebola, a annoncé samedi dans un communiqué le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo, qui ne précise pas la date d'entrée de cet homme sur le sol brésilien.

Le patient a été «placé à l'isolement» par précaution, dans un institut spécialisé en infectiologie. Les analyses n'ont pour l'heure pas confirmé la présence de la maladie, mais les investigations se poursuivent, selon les autorités.

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A Rio de Janeiro, le secrétariat à la Santé de l'Etat a également annoncé samedi le placement à l'isolement d'un homme originaire d'Ouganda, arrivé le 22 mai au Brésil, «présentant des symptômes viraux tels que la toux, des frissons et la diarrhée».

La mairie de Rio a précisé dimanche, dans un courriel à l'AFP, que l'homme avait été testé positif au paludisme mais que son «cas restait en cours d'investigation». Les autorités de Sao Paulo ont assuré que:

«L'évaluation technique indique que le risque d'introduction de la maladie au Brésil et en Amérique du Sud reste très faible»

Fièvre hémorragique

La RDC, pays parmi les plus pauvres au monde, a déclaré le 15 mai une nouvelle épidémie d'Ebola frappant son immense territoire de plus de 100 millions d'habitants. L'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale.

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Le virus à l'origine de la maladie Ebola, qui provoque une fièvre hémorragique extrêmement meurtrière, a déjà été détecté dans trois provinces congolaises ainsi qu'en Ouganda voisin, où deux nouveaux cas ont été confirmés vendredi, portant à neuf le nombre de cas confirmés recensés dans ce pays d'Afrique de l'Est.

En RDC, 246 décès sur plus de 1.000 cas suspects ont été enregistrés, selon un bilan jeudi de l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine. (dal/ats/afp)

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