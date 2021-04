Un policier tue un autre Afro-Américain en Caroline du nord

Joe Biden laisse entendre la reconnaissance du génocide arménien

Le président américain pourrait faire cette annonce dans deux jours. Il serait le premier président américain à le faire.

Au risque d'une détérioration des relations avec la Turquie, Biden s’apprêterait à reconnaitre ce massacre de plus de 1,5 millions de personnes en 1915. Il devrait faire cette annonce le 24 avril, date marquant le début des massacres d'Arméniens par l'Empire ottoman, indiquent le New York Times et le Wall Street Journal.

Le génocide arménien est reconnu par une trentaine de pays et la communauté des historiens. Tués pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire ottoman, …