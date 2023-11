Le nouveau superbombardier américain a décollé

Le B-21 Raider est le dernier modèle du bombardier furtif de l'armée américaine. L'appareil a effectué son premier vol d'essai.

Martin Küper / t-online

Aucun autre véhicule ne symbolise autant la suprématie militaire des Etats-Unis que les avions en forme de W B-1 Lancer et B-2 Spirit. Ravitaillés en vol, ils peuvent atteindre n'importe quel point du globe en quelques heures, larguer d'énormes quantités de bombes, voire des armes nucléaires, et revenir aux Etats-Unis sans escale - et ce, sans se faire remarquer grâce à leur camouflage. La dernière version du bombardier à long rayon d'action vient de décoller en Californie pour un premier vol d'essai.

Le B-21 Raider est le modèle sur lequel les ingénieurs de Northrop Grumman travaillent depuis de nombreuses années. L'armée de l'air américaine a commandé au total 100 exemplaires du B-21 pour remplacer la flotte des modèles précédents datant de l'époque de la guerre froide. Les premiers B-21 pourraient être livrés en 2025.

Le bombardier furtif B-21 Raider est dévoilé à Northrop Grumman le vendredi 2 décembre 2022. Image: AP

Grâce à sa technologie moderne, l'appareil peut atteindre des cibles que 90% des bombardiers américains n'atteignent pas, selon le ministère américain de la Défense. Avec un prix unitaire de 700 millions de francs, le B-21 devrait en outre être moins cher que le B-2, qui coûte près d'un milliard de francs.

Le B-21 Raider dispose d'une technologie furtive

Le nouvel avion a déjà été présenté au public l'année dernière. Le premier vol d'essai depuis l'Air Force Plant 42 à Palmdale a été suivi la semaine dernière par des dizaines de curieux, comme l'a rapporté le Los Angeles Times. Les passionnés d'aviation ont également partagé des vidéos du B-21 sous différentes perspectives. Le nouveau bombardier était accompagné d'un avion de combat F-16, comme on peut le voir sur ces images:

Le design original des B-1 et B-2, appelés «ailes seules», était déjà conçu pour minimiser l'ombre radar des avions et les camoufler ainsi de la défense aérienne ennemie. Selon les indications américaines, le nouveau modèle dispose d'un revêtement supplémentaire qui rendrait l'avion encore plus difficile à repérer, à l'instar du chasseur américain le plus moderne du type F-35.

Ce nouveau revêtement rendrait également le B-21 moins sensible et donc plus durable. L'armée de l'air américaine garde bien sûr le secret sur les détails de sa technologie de camouflage.

Les ingénieurs n'ont pas seulement amélioré l'enveloppe de l'avion. Un nouveau système de communication à bord devrait permettre à l'équipage du B-21 de partager des informations en temps réel avec d'autres unités de combat. Comme l'écrit le magazine spécialisé The War Zone, le B-21, avec ses 47 mètres de large, est plus petit que son prédécesseur direct, le B-2, qui mesurait près de 53 mètres d'envergure.

Selon ce document, les turbines du B-21 se trouvent encore plus bas dans le fuselage de l'appareil qu'auparavant, afin de réduire le flux de gaz d'échappement chaud révélateur de la propulsion. D'après The War Zone, la soute à bombes du B-21 est également plus petite, ce qui pourrait indiquer un armement avec des bombes plus modernes. On ne sait toutefois pas encore quelles armes l'avion portera.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)