Une femme et ses quatre compagnons ont été arrêtés le 22 mars et accusés d'enlèvement, d'agression et de falsification de preuves. Centre correctionnel du comté de Lucas via WTVG

C'est l'histoire la plus sordide que vous lirez aujourd'hui

Et elle ne pouvait se produire nulle part ailleurs que dans l'Ohio. Le New York Post s'est fait l'écho ce mardi d'un fait-divers sordide, impliquant une ménagère polyamoureuse, son mari, ses quatre amants et une longue semaine de torture.

Plus de «International»

Ah, l'Amérique... Ce pays merveilleux où l'on peut manger du poulet frit sur des gaufres avec du sirop d'érable, se faire livrer son repas par un mini-robot rose bonbon aux yeux en cœur ou gagner des millions de dollars en se renversant son thé brûlant sur le pénis.

Dans le genre bizarre, le New York Post vient de rapporter l'histoire aussi délectable qu'atroce d'une «matriarche tordue» et vengeresse. Martina Jones, 28 ans, son mari Michael, 28 ans, et ses petits amis Aaron, 49 ans, Austin, 28 ans, David, 26 ans, et Chance, 27 ans, ont toutes et tous été arrêtés le 22 mars pour avoir kidnappé et torturé un homme de 26 ans, retenu captif dans une chambre de motel pourrie pendant une semaine.

Le mugshot des suspects, publié dans le média local WTVG, vaut à lui seul le détour.

Centre correctionnel du comté de Lucas via WTVG

Selon le département de police de Toledo, dans l'Etat de l'Ohio, la victime aurait non seulement été «battue brutalement» avec une batte de baseball en métal, ainsi qu'à coup de poings et pieds, mais aussi forcée de rester debout pendant de longues périodes sans boire ni manger. Elle n'aurait dormi que 10 heures au total sur une période de sept jours, à en croire les documents.

«Il a été essentiellement torturé et agressé pendant une semaine» Josh Sprow, chef de la police de Maumee, à 13 Action News

Toujours selon le chef de la police, c'est Martina Jones qui aurait commandité l'enlèvement et l'agression et ordonné au groupe de battre la victime. Les enquêteurs ont déterminé qu'elle entretenait une relation amoureuse avec les autres suspects et qu'elle avait eu plusieurs enfants avec eux.

Après avoir été autorisé par ses ravisseurs à sortir de la chambre du motel pour se rendre à la station-service, le jeune détenu a réussi in extremis à s'en sortir. «Une fois sur place, il a contacté une personne, qui a ensuite contacté la mère de la victime. Lorsqu'elle a été contactée par cet inconnu, elle a compris qu'il se tramait quelque chose», a expliqué Josh Sprow.

La mère du jeune homme de 26 ans s'est précipitée au «Red Roof Inn», sur South Reynolds Road, pour porter secours à son fils. La police a été appelée à l'hôtel suite à un signalement de troubles. Les policiers ont obtenu des mandats d'arrêt et ont commencé à surveiller l'hôtel, avant d'arrêter les six prévenus.

Heureusement, les agents ont trouvé la victime à temps pour lui prodiguer des soins médicaux. Quant au groupe de malfrats, il a été arrêté avant d'avoir eu la chance de s'enfuir. Son plan de «vengeance» ni ses motivations n'ont été dévoilées par les autorités à ce stade.

«C'est clairement une situation étrange lorsque plusieurs hommes adultes sont impliqués dans une relation avec une femme, puis que cette agression criminelle et cet enlèvement surviennent. Ce n'est absolument pas quelque chose qui se produit habituellement dans notre ville» Josh Sprow

On veut bien le croire. Toutefois, en cas de roadtrip aux Etats-Unis... On ne saurait que vous préconiser d'éviter l'Ohio. On ne sait jamais. (mbr)