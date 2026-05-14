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Onze personnes sauvées après un amerrissage forcé

Onze personnes sauvées après un amerrissage forcé

Les gardes-côtes américains ont secouru 11 personnes ayant survécu miraculeusement à un accident d'avion au large de la Floride.
14.05.2026, 16:3714.05.2026, 16:37
epa12882026 A handout photo made available by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) shows a Navy MH-60 Seahawk as it lifts NASA astronaut Artemis II mission specialist Christina Koc ...
Accrochées à un radeau depuis cinq heures, elles n'avaient aucun moyen de communication avant d'être localisées par les sauveteurs.Keystone

Onze personnes ont été sauvées après avoir passé plusieurs heures accrochées à un radeau, après avoir «miraculeusement» survécu à un accident d'avion au large de la Floride, ont annoncé mercredi les gardes-côtes américains.

Les autorités avaient reçu mardi matin un signal de détresse provenant d'un petit avion à hélices, victime d'un amerrissage forcé.

«Ils étaient déjà dans le radeau depuis environ cinq heures. Il suffisait de les regarder pour voir qu'ils étaient en détresse.»

«Ils n'avaient aucun moyen de communication et ne savaient donc même pas que nous arrivions avant que nous ne soyons juste au-dessus d'eux», a-t-il ajouté. Un équipage de la base aérienne voisine de Patrick Space Force Base, déjà en vol pour un exercice d'entraînement, s'est joint aux sauveteurs pour localiser le groupe.

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Au total, 11 ressortissants des Bahamas, tous adultes, ont été secourus. Une enquête a été ouverte par les Bahamas sur les causes de l'accident qui serait dû à une panne moteur, d'après les garde-côtes américains.

«Je ne connais personne qui ait survécu à un amerrissage forcé dans l'océan», a souligné la commandante de l'armée de l'air Elizabeth Piowaty.

«Que toutes ces personnes aient survécu est tout à fait miraculeux»

(sda/ats/afp)

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