International

Etats-Unis

Les Etats-Unis accueilleront deux fois plus de réfugiés en 2022



Les Etats-Unis accueilleront deux fois plus de réfugiés en 2022

Image: sda

L'annonce intervient alors que les Etats-Unis ont évacué plusieurs dizaines de milliers de civils afghans dans le cadre du retrait militaire américain.

Les Etats-Unis accueilleront 125 000 réfugiés en 2022, le double par rapport à cette année. Cette mesure doit permettre de «répondre aux besoins générés par les crises humanitaires dans le monde», a annoncé lundi le département d'Etat américain.

«Un programme d'admission solide est essentiel pour les intérêts américains en matière de politique étrangère et ses objectifs de sécurité nationale et reflète les valeurs fondamentales américaines»

«Sélectionnés» sur des critères très précis

Ce programme ne concerne que des réfugiés sélectionnés après plusieurs années d'examens de leurs dossiers par les agences de sécurité et de renseignement américaines dans les camps de l'ONU à travers le monde pour être réinstallés aux Etats-Unis essentiellement parmi les plus vulnérables comme les personnes âgées, les veuves et les handicapés.

Joe Biden avait souligné en février que le programme protégerait aussi les membres de la communauté LGBT. L'annonce intervient, alors que les Etats-Unis ont évacué plusieurs dizaines de milliers de civils afghans dans le cadre du retrait militaire américain d'Afghanistan, achevé le 30 août.

82,4 millions de réfugiés dans le monde en 2020

Pendant des années, les Etats-Unis ont accueilli plus de réfugiés que tous les autres pays ensemble, mais le Canada les a dépassés en 2019, en ouvrant la porte à plus de 30 000 réfugiés, selon les chiffres de l'ONU.

Selon le haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le nombre de réfugiés, de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et de demandeurs d'asile a atteint un record de 82,4 millions en 2020. (ats/jch)

Pour un peu plus de légèreté: Copin comme cochon: Les champignons Plus d'articles «International»: Pour les talibans, «c'est la victoire de l'héroïne, pas de l'islamisme» Link zum Artikel L'Europe est en feu. Une bonne partie des incendies sont dus à l'homme Link zum Artikel Bataclan, 11 septembre, pourquoi est-ce si compliqué de juger les attentats? Link zum Artikel De la minijupe à la burqa, les femmes en Afghanistan Link zum Artikel Les incendies en Europe sont d'ampleur historique. La preuve en chiffres Link zum Artikel «Vivre à Paris après les attentats? Impossible. On est rentré en Suisse» Link zum Artikel Montrer tous les articles