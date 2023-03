La pilule abortive interdite par un Etat américain

Image: sda

Le Wyoming est devenu vendredi le premier Etat américain à interdire la pilule abortive. Cette décision constitue une nouvelle victoire pour les conservateurs qui entendent faire reculer l'accès à l'avortement aux Etats-Unis.

Le gouverneur du Wyoming (ouest), Mark Gordon, a appelé les législateurs à aller plus loin et inscrire une interdiction totale de l'avortement dans la constitution de cet Etat et de la soumettre au vote des électeurs.

«Je crois que toute vie est sacrée et que chaque individu, y compris les enfants à naître, doit être traité avec dignité et compassion» Mark Gordon

Cette décision intervient au moment où de nombreux opposants à l'avortement cherchent à faire interdire la pilule abortive sur l'ensemble du territoire américain, après la décision en juin dernier de la Cour suprême d'enterrer le droit à l'avortement au niveau fédéral. Depuis, une quinzaine d'Etats ont décidé de bannir toutes les interruptions de grossesse sur leur sol.

Depuis que la Cour suprême a rendu sa liberté de légiférer à chaque Etat, une quinzaine d'entre eux ont limité l'accès à la mifépristone en exigeant qu'un médecin la fournisse, selon le centre de recherches Guttmacher Institute qui défend le droit des femmes à avorter. (chl/ats)