La santé de Donald Trump pose à nouveau question

Le Dr Stuart Fischer, médecin également basé à New York, confirme que la thèse de la fragilité de la peau s'avère particulièrement pertinente dans le cas de Donald Trump - qui, rappelons-le, est à 79 ans le deuxième commandant en chef le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis. A cet âge, rappelle l'expert, la peau devient plus vulnérable aux taches violettes foncées, qui apparaissent souvent après des bosses mineures ou des interventions médicales de routine.

«Il est fort probable qu'il ait des ecchymoses sur la main et qu'ils essaient de les cacher», concède pour sa part le Dr Boback Berookhim, urologue et spécialiste de la santé sexuelle masculine basé à New York.

«Le président Trump a déjà connu ce genre de situation par le passé, et d'après mon expérience et celle de mes patients, je placerais cela en bas de la liste des possibilités»

«Le président Trump est un homme du peuple. Il rencontre et serre la main d'Américains plus souvent que n'importe quel autre président de l'histoire. Son engagement est indéfectible et il le prouve chaque jour»

Pluies torrentielles et inondations sèment le chaos à New York

Après le Texas au début du mois, c'est au tour de la région de New York et de l'Etat du New Jersey d'être frappés par les intempéries. L'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs comtés.

D'importantes inondations ont touché la région de New York et l'Etat du New Jersey dans la nuit de lundi à mardi. Elles ont été provoquées par des pluies diluviennes dues à un système orageux stationnaire. Les services météorologiques ont enregistré des cumuls de précipitations exceptionnels, provoquant d'importantes perturbations dans les transports et plusieurs opérations de secours.