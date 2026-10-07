Le Chrysler Building, conçu juste avant la crise de 1929, voulait représenter l'exubérance et le modernisme, le monde des machines. Keystone

Ce building emblématique de New York a enfin trouvé preneur

L'emblématique Chrysler Building, joyau art déco situé au coeur de Manhattan à New York, a trouvé un repreneur après plusieurs années de recherches. C'est le promoteur immobilier Tishman Speyer, un ancien propriétaire, qui a relevé le défi avec des investisseurs.

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Selon un communiqué publié mercredi, le promoteur a signé un bail de 150 ans pour la location du terrain sur lequel le bâtiment est construit et qui a été légué en 1902 à Cooper Union, une école d'ingénierie, architecture et sciences humaines de New York.

La transaction prévoit un investissement de 235 millions de dollars et le versement à Cooper Union d'un loyer annuel non divulgué (20,1 millions en 2018, 32,5 millions de 2019 à 2027, dans le dernier contrat).

Le dernier propriétaire du bail, un consortium composé du promoteur immobilier américain RFR et du groupe autrichien Signa, a été exproprié par un juge en septembre 2024 pour non-paiement du loyer après la faillite de Signa fin 2023.

Le duo s'était porté acquéreur en 2019, pour 151 millions de dollars et la promesse de réaliser 250 millions de travaux.

Tishman Speyer n'est pas un inconnu pour la célèbre tour de bureaux de 77 étages, puisque le promoteur avait acheté son bail aux enchères en 1997 et a fini de s'en désengager totalement en 2019.

Il prévoit désormais, avec plusieurs investisseurs institutionnels dont le chef de file est le fonds de retraites canadien du secteur public (PSP Investments), de réaliser un «intense programme» pour réhabiliter l'intérieur vieillot et installer des espaces de réception, de restauration et de bien-être, précise le communiqué.

L'objectif est de lui permettre de rivaliser avec les gratte-ciels plus modernes des alentours.

A cette fin, les investisseurs comptent pré-aménager 75% des bureaux actuellement et prochainement vacants en «suites prêtes à être occupées» rapidement, dans la lignée des espaces de co-working.

Et le 61ème étage – agrémenté à l'extérieur de gargouilles et casques ailés de Mercure en acier inoxydable – hommage aux bouchons de radiateur des premiers véhicules Chrysler -, doit être converti en espace de restauration avec accès aux terrasses extérieures et en salles de réunion.

Ils vont aussi s'attaquer aux points noirs en modernisant les systèmes mécaniques, électriques et d'air conditionné, les ascenseurs, tout en améliorant son efficacité énergétique, détaille le communiqué.

Le projet prévoit également une restauration de la façade et polissage de sa célèbre couronne en acier inoxydable.

Le Chrysler Building, conçu juste avant la crise de 1929, voulait représenter l'exubérance et le modernisme, le monde des machines. Il a été, quelques mois, le plus haut bâtiment du monde. (sda/ats/awp/afp)