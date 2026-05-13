Ces 13 maisons de stars sont complètement délirantes

Piscine couleur sang, île privée en forme de symbole égyptien ou manoir avec pistes d’atterrissage personnelles... Chez les stars d'Hollywood et les ultrariches, chacun peut laisser libre cours à son imagination pour mettre sur place de véritables fantasmes et délires architecturaux.

Plus de «Divertissement»

A un certain niveau de fortune, difficile de se contenter de quatre murs et d'un toit sur la tête. Fortes d'un budget quasi illimité, certaines célébrités ont fait appel à des architectes de renom et à des matériaux rarissimes pour ériger une demeure que personne d’autre au monde n’aurait osé imaginer.

La preuve par treize.

Naomi Campbell

La top model britannique est réputée pour changer de maison comme de robe haute-couture, au gré de ses humeurs et de ses passions. Voici l'une des plus fascinantes.

Luis de Garrido Architecture

Luis de Garrido Architecture

En forme d’œil d'Horus, cette propriété qui se trouve sur l'île de Sedir, en Turquie, aussi appelée «île de Cléopâtre», a été conçue par l’architecte valencien Luis de Garrido. Cependant, la rupture de Naomi Campbell et son petit ami d'alors, le milliardaire Vladislav Doronine, en 2013, a mis un terme au projet du couple.

John Travolta

Pilote à ses heures perdues, la star de Grease a acheté une maison dans un quartier résidentiel privé d'Ocala, en Floride, baptisée «Jumbolair».

image: reddit

La propriété comprend une ancienne demeure Vanderbilt et une piste d'atterrissage. Quand vous êtes capable de piloter un Boeing, il faut admettre que c'est très commode.

image: facebook

Kat Von D

The Sher Group/Jim Bartsch

La célèbre tatoueuse et magnat du maquillage Kat Von D a remis sur le marché en 2022 cette maison gothique, qui a notamment servi de décor au film «Treize à la douzaine» au début des années 2000. La demeure, construite dans les années 1890, comprend une tourelle et de touches de noir et d'or, mais aussi une piscine et un spa rouge sang.

Michael Jackson

Le tristement célèbre ranch de Neverland, propriété de Michael Jackson, a été remis sur le marché en 2019, quelques jours seulement avant la diffusion du documentaire controversé Leaving Neverland sur HBO.

Image: Archive Photos

Image: Archive Photos

Après plusieurs années et ajustements de prix, le ranch a finalement trouvé un nouveau propriétaire en 2020: le milliardaire Rob Burkle, un ancien associé de Michael, qui l’a acheté pour 22 millions de dollars - bien en deçà du prix réel de cette propriété, qui compte quelque 22 bâtiments.

Tony Parker

L'ancien basketteur a mis en vente sa somptueuse demeure, située de San Antonio, au Texas, pour 20 millions de dollars l'automne dernier.

Adrian Garcia/Onward Group

Tout son attrait repose sur l'un des plus grands parcs aquatiques privés de l'Etat, avec des toboggans à grande vitesse, des rivières tranquilles, des cascades, des grottes et un plongeoir.

Adrian Garcia/Onward Group

Robert Downey Jr

image: behindthehedges

Acheteur prolifique et enthousiaste, l'acteur d'Iron Man possède plusieurs biens immobiliers d'exception, notamment ce moulin à vent datant de 1885 à East Hampton. La propriété, qui s’étend sur 1,6 hectare, comprend sept chambres et onze salles de bains réparties entre la maison principale, une maison d’hôtes et un studio.

Mais l'acteur possède également notamment, parmi ses nombreuses propriétés, cette étrange maison écologique, la Binishell, construite sur le même principe qu'un château gonflable.

image: prestigeonline

Alicia Keys et Swizz Beatz

La chanteuse Alicia Keys et son mari, le producteur de hip-hop Swizz Beatz, ont déboursé 20,8 millions de dollars pour acquérir «Razor House», un bâtiment emblématique de la ville huppée de La Jolla, en Californie du Sud, en 2019.

Realtor

Frank Frances

Avec ses façades de verre incurvées et ses plans géométriques en suspension, cette prouesse d'architecture porte bien son nom: plus qu'une maison, c'est une véritable œuvre d'art.

Derek Jeter

La légende des Yankees a initialement mis la propriété en vente en 2018 pour 14,25 millions de dollars. Il a finalement trouvé preneur pour cette vaste propriété du comté d'Orange, dans l'Etat de New York, pour moins de la moitié de son prix initial, deux ans plus tard.

Steven Dolinsky Photography

Connu sous le nom de Château Tiedemann, le domaine se compose de trois parcelles distinctes, selon le New York Times, incluant une maison principale, une maison d'amis, un pool house et un hangar à bateaux.

Tom Ford

Cette extraordinaire demeure moderniste, située à Santa Fe, a été conçue par Tadao Ando, l'architecte à l'origine du projet Ground Zero au Memorial Park de New York. Le créateur de mode Tom Ford a mis en vente son ranch en 2016, pour la somme astronomique de 75 millions de dollars.

Kevin Bobolsky Group

Kevin Bobolsky Group

La propriété n'a pas trouvé preneur pendant plus de trois ans, avant que son prix ne soit réduit à 48 millions. Elle a finalement été vendue à un acheteur anonyme en 2021.

image: instagram/realestates.tv

Penn Jillette

Surnommée «La Prison», cette propriété aussi excentrique que colorée d'environ 3,6 hectares située près de Las Vegas a été construite initialement en 1982, puis agrandie par le magicien Penn Jillette pendant les plus de vingt ans où il en a été propriétaire.

image: builder magazine

Après avoir servi de lieu de tournage pour un film d'horreur, la maison a été vendue en 2015, faute d'être pratique pour une famille.

Flea

Les collines de La Crescenta, dans le comté de Los Angeles, regorgent de demeures somptueuses, mais aucune ne ressemble à celle de Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers.

image: la times

capture d'écran: youtube

Propriétaire de cette propriété futuriste pendant quatre ans, le musicien l'a remise sur le marché pour 9,8 millions de dollars, en 2022.

Bob Hope

Cette extraordinaire maison, située dans un quartier résidentiel et sécurisé de Palm Springs, en Californie, a été construite pour les artistes américains Bob et Dolores Hope en 1979.

image: palm springs

Conçue par l'architecte John Lautner, elle est notamment connue pour son grand toit triangulaire ondulé, percé d'un large puits de lumière central.

Céline Dion

On conclut sur l'impressionnante maison floridienne de Céline Dion, conçue et construite sur mesure en 2010 pour la superstar canadienne et sa famille.

image: sotheby's

image: sotheby's

Cette luxueuse propriété d'inspiration bahaméenne, située à Jupiter Island, non loin de Miami, a été mise en vente pour 72,5 millions de dollars en 2014. Ce n'est qu'après avoir baissé le prix à 38,5 millions de dollars (avec la quasi-totalité de son mobilier) qu'elle a trouvé nouveau propriétaire.

Comme quoi... tous les délires architecturaux ne trouvent pas forcément preneur.